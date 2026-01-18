"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". [OGLĄDAJ]

Polska

Katarzyna Kotula, Anna Bryłka, Jan Kanthak, Zbigniew Bogucki, Jacek Trela i Michał Szczerba będą w niedzielę gośćmi programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja w Polsat News, polsatnews.pl i w Interii od 9:55.

Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentują bieżące wydarzenia w Polsce.

 

Poprzednie odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Bardzo nieszczęśliwa wypowiedź". Były szef MSZ o słowach Donalda Tuska
red. / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BOGDAN RYMANOWSKIEGOPOLSKAŚNIADANIE RYMANOWSKIEGO

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 