"Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". [OGLĄDAJ]
Polska
Katarzyna Kotula, Anna Bryłka, Jan Kanthak, Zbigniew Bogucki, Jacek Trela i Michał Szczerba będą w niedzielę gośćmi programu "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Transmisja w Polsat News, polsatnews.pl i w Interii od 9:55.
Bogdan Rymanowski wraz ze swoimi gości komentują bieżące wydarzenia w Polsce.
Poprzednie odcinki programu można obejrzeć TUTAJ.
Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej WrzutniCzytaj więcej