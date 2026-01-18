Rosyjski dron spadł u sąsiada Ukrainy. "Naruszenie suwerenności"

Szczątki bezzałogowa odnalezione zostały w sobotę rano w pobliżu jeziora w rejonie Telenești, w centralnej części kraju. Zdjęcia drona w mediach społecznościowych opublikowała mołdawska policja.

W komunikacie przekazano, że był to dron typu Gerbera. "Podobny do ostatnich wykrytych w naszym kraju. Nie zawierał materiałów wybuchowych i nie stanowił zagrożenia dla obywateli" - podano.

Według mołdawskiego serwisu NewsMarker dron został znaleziony przez leśniczego.

Mołdawia. Rosyjski dron rozbił się w centrum kraju. Oświadczenie MSZ

Do incydentu odniósł się mołdawski resort spraw zagranicznych. "Republika Mołdawii potępia takie naruszenia oraz agresywną wojnę Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, która zagraża również bezpieczeństwu naszych obywateli" - poinformowało ministerstwo i podkreślono, że podobne incydenty są "naruszeniem suwerenności".

"Biorąc pod uwagę te ryzyka, Republika Mołdawii będzie nadal inwestować w pokój i bezpieczeństwo, aby chronić kraj i zapewnić bezpieczeństwo jego obywatelom" - podano.

Nie wiadomo, jaka była przyczyna upadku drona na terytorium Mołdawii, czy stało się to w wyniku intencjonalnego działania Rosjan, czy stracili nad nim kontrolę. Trwa śledztwo.

