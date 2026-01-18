Rosyjski dron spadł u sąsiada Ukrainy. "Naruszenie suwerenności"

Rosyjski dron typu Gerbera spadł w centrum Mołdawii. "Nie zawierał materiałów wybuchowych i nie stanowił zagrożenia dla obywateli" - podała tamtejsza policja. Jednocześnie w komunikacie mołdawskiego MSZ podkreślono, że podobne incydenty stanowią "naruszenie suwerenności". 

Szczątki drona Gerbera odnalezione w pobliżu jeziora w Mołdawii.
Szczątki drona Gerbera odnaleziono w Mołdawii

Szczątki bezzałogowa odnalezione zostały w sobotę rano w pobliżu jeziora w rejonie Telenești, w centralnej części kraju. Zdjęcia drona w mediach społecznościowych opublikowała mołdawska policja.

 

W komunikacie przekazano, że był to dron typu Gerbera. "Podobny do ostatnich wykrytych w naszym kraju. Nie zawierał materiałów wybuchowych i nie stanowił zagrożenia dla obywateli" - podano. 

 

Według mołdawskiego serwisu NewsMarker dron został znaleziony przez leśniczego. 

Mołdawia. Rosyjski dron rozbił się w centrum kraju. Oświadczenie MSZ

Do incydentu odniósł się mołdawski resort spraw zagranicznych. "Republika Mołdawii potępia takie naruszenia oraz agresywną wojnę Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, która zagraża również bezpieczeństwu naszych obywateli" - poinformowało ministerstwo i podkreślono, że podobne incydenty są "naruszeniem suwerenności". 

 

"Biorąc pod uwagę te ryzyka, Republika Mołdawii będzie nadal inwestować w pokój i bezpieczeństwo, aby chronić kraj i zapewnić bezpieczeństwo jego obywatelom" - podano. 

 

Nie wiadomo, jaka była przyczyna upadku drona na terytorium Mołdawii, czy stało się to w wyniku intencjonalnego działania Rosjan, czy stracili nad nim kontrolę. Trwa śledztwo. 

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl
