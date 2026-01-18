Ogłoszenie przez amerykańskiego prezydenta decyzji o nałożeniu 10-procentowych ceł na towary przybywające do USA z Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Finlandii, wywołały poruszenie wśród europejskich liderów. Wyrazy zaniepokojenia sytuacją wyraziła m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa, czy prezydent Francji, Emmanuel Macron.

W nocy z soboty na niedzielę wpis w mediach społecznościowych opublikowała także wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Kaja Kallas. W jego treści wskazała, że postanowienie Donalda Trumpa sprzyja przede wszystkim Rosji i Chinom.

Kaja Kallas komentuje decyzję Donalda Trumpa. "Nie możemy pozwolić"

"Chiny i Rosja zacierają ręce. To one korzystają z podziałów między sojusznikami" - napisała Kaja Kallas, dodając, że jeśli bezpieczeństwo Grenlandii - jak twierdzi Donald Trump - w istocie jest zagrożone, nad rozwiązaniem problemu należałoby się pochylić w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zapowiadane przez amerykańskiego przywódcę wprowadzenie opłat celnych dla ośmiu europejskich krajów doprowadzi - zdaniem wiceprzewodniczącej KE - do "zubożenia Europy i Stanów Zjednoczonych oraz osłabienia naszego wspólnego dobrobytu".

ZOBACZ: Trump reaguje na wsparcie dla Grenlandii. Ruch prezydenta USA

Kallas zauważyła też, że rodzący się konflikt między państwami członkowskimi NATO stanowi zagrożenie dla wysiłków pokojowych dotyczących przerwania rosyjskiej agresji w Ukrainie. "Nie możemy pozwolić, aby nasz spór odciągnął uwagę od naszego głównego zadania, jakim jest pomoc w zakończeniu wojny Rosji z Ukrainą" - podsumowała.

Trump nakłada cła na osiem europejskich krajów. Zarzuca im, że doprowadziły do "niebezpiecznej sytuacji"

Prezydent USA w ostatnich dniach wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, jako powód podając narodowe bezpieczeństwo. Odrzucał przy tym inne rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności żołnierzy USA i proponowaną przez Niemcy misję państw NATO. W wywiadzie dla "New York Timesa" powiedział, że USA mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO.

W związku z tymi zapowiedziami kilka państw europejskich, m.in. Szwecja, Norwegia, Finlandia, Niemcy, Francja i Holandia, poinformowało w środę i czwartek o wysłaniu żołnierzy na wyspę (w różnej liczbie, od jednego do kilkunastu oficerów).

ZOBACZ: Europa odpowiada na ruch Trumpa. "Nie do zaakceptowania"

W sobotę Trump zamieścił wpis na platformie Truth Social, w którym ogłosił nałożenie 10-procentowych ceł na osiem europejskich krajów. Decyzja zacznie obowiązywać 1 lutego. 1 czerwca natomiast mają wzrosnąć do 25 proc. Przywódca zarzucił państwom, że doprowadziły do "niebezpiecznej sytuacji", a cła to recepta USA na to, aby sprawa Grenlandii "zakończyła się szybko i bez zadawania pytań".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni