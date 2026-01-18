Fala protestów w Iranie rozpoczęła się 28 grudnia po gwałtownym spadku wartości waluty - riala. Demonstracje, początkowo związane z sytuacją gospodarczą i inflacją, rozlały się na wszystkie prowincje, nabierając antyrządowego charakteru. Były wymierzone również w islamskich duchownych rządzących Iranem od 45 lat. Władze zareagowały brutalnymi represjami, co spotkało się z komentarzami amerykańskiego prezydenta.

Reakcja na słowa Trumpa. Prezydent Iranu grozi wojną

- Osoby powiązane z USA i Izraelem doprowadziły do śmierci kilku tysięcy osób - stwierdził ajatollah Ali Chamenei, polityczny i duchowny przywódca Iranu. Donald Trump odpowiedział, że ajatollah jest winny "całkowitego zniszczenia swojego kraju i użycia przemocy na poziomie nigdy wcześniej nie widzianym" i "nadszedł czas, by poszukać nowego przywództwa w Iranie".

W niedzielę na słowa amerykańskiego prezydenta odpowiedział prezydent Iranu.

"Atak przeciwko najwyższemu przywódcy naszego kraju byłby równoznaczny z wojną totalną przeciwko narodowi irańskiemu” - napisał na platformie X Pezeszkian i dodał, że przyczyną problemów jego narodu jest "długotrwała wrogość i nieludzkie sankcje ze strony USA i ich sojuszników".

Protesty w Iranie. Władze przywróciły częściowy dostęp do internetu

Państwowa telewizja irańska podała, że ponownie otwarte zostały szkoły i uniwersytety, które przez tydzień były zamknięte w związku z ogólnokrajowymi protestami antyrządowymi.

Organizacja pozarządowa Netblocks powiadomiła w niedzielę, że w Iranie przywrócono ograniczony dostęp do internetu. Przez dziesięć dni w całym kraju władze blokowały dostęp do sieci - celem było ograniczenie przepływu informacji, gdy na ulicach trwały, brutalnie tłumione, protesty.

Reuters, powołując się informacje irańskiego urzędnika, przekazał, że władze w Teheranie potwierdziły, iż w protestach zginęło co najmniej 5 tys. osób, w tym około 500 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Inne źródła podawały ogólny bilans, który sięgał nawet 20 tys. ofiar śmiertelnych. Ponadto tysiące osób zostało aresztowanych.

