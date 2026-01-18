"Polityczny WF z gościem". Oglądaj od 11:00

W rozmowie prowadzonej przez Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka istotne miejsce zajmie także planowana reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Gościni programu odniesie się do kontrowersji wokół propozycji ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, odpowiadając na pytanie, czy założenia reformy były w pełni znane i zrozumiałe dla wszystkich członków rządu.

Anna Maria Żukowska poruszy również temat społecznego stosunku do małżeństw jednopłciowych w Polsce. W programie wyjaśni, skąd - jej zdaniem - bierze się niechęć wobec takich związków oraz jakie działania mogłyby przyczynić się do zmiany tych postaw.

Nie zabraknie także wątków stricte politycznych. W "Politycznym WF-ie z gościem" padną pytania o relacje Nowej Lewicy z Partią Razem, perspektywy wspólnego startu wyborczego oraz ryzyko powtórzenia scenariusza z 2015 roku, kiedy lewica nie znalazła się w Sejmie.

Premiera "Politycznego WF-u z gościem" - 18 stycznia w niedzielę o godz. 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl, tuż po "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Po premierze odcinki dostępne są również na platformie YouTube.

ps / mjo / polsatnews.pl