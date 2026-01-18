"Polityczny WF z gościem". Oglądaj od 11:00

Polska

Czy w Polsce funkcjonuje dziś rynek pracodawcy czy pracownika i jaki wpływ mają na to zmiany demograficzne? Co stoi za postępującą laicyzacją społeczeństwa? Na te oraz inne kluczowe pytania odpowie Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy, w najnowszym odcinku programu "Polityczny WF z gościem".

Dwóch mężczyzn w garniturach, logo programu "Polityczny WF z gościem" i informacja o emisji.
Polsat News
Anna Maria Żukowska gościem "Politycznego WF-u" w Polsat News

W rozmowie prowadzonej przez Piotra Witwickiego i Marcina Fijołka istotne miejsce zajmie także planowana reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Gościni programu odniesie się do kontrowersji wokół propozycji ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, odpowiadając na pytanie, czy założenia reformy były w pełni znane i zrozumiałe dla wszystkich członków rządu.

 

Anna Maria Żukowska poruszy również temat społecznego stosunku do małżeństw jednopłciowych w Polsce. W programie wyjaśni, skąd - jej zdaniem - bierze się niechęć wobec takich związków oraz jakie działania mogłyby przyczynić się do zmiany tych postaw.

 

Nie zabraknie także wątków stricte politycznych. W "Politycznym WF-ie z gościem" padną pytania o relacje Nowej Lewicy z Partią Razem, perspektywy wspólnego startu wyborczego oraz ryzyko powtórzenia scenariusza z 2015 roku, kiedy lewica nie znalazła się w Sejmie.

 

Premiera "Politycznego WF-u z gościem" - 18 stycznia w niedzielę o godz. 11:00 w Polsat News i na polsatnews.pl, tuż po "Śniadaniu Rymanowskiego w Polsat News i Interii". Po premierze odcinki dostępne są również na platformie YouTube.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Azyl dla Zbigniewa Ziobry. Cezary Tomczyk w "Graffiti": Sprawiedliwość go nie minie
ps / mjo / polsatnews.pl
Czytaj więcej
ANNA MARIA ŻUKOWSKADEMOGRAFIANOWA LEWICAPOLITYCZNY WF Z GOŚCIEMPOLSKA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 