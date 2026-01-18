Odpowiedź Europy na groźby Trumpa. Jest oświadczenie przywódców

Osiem krajów europejskich, których dotyczą zapowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o wprowadzeniu nowych ceł, powtórzyło zapewnienia o solidarności z Danią i Grenlandii.

Treść wspólnego oświadczenia Danii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Finlandii, Holandii, Norwegii i Szwecji w serwisie X opublikował premier ostatniego z wymienionych państw Ulf Kristersson.

Wspólne oświadczenie. Europejscy przewódcy odpowiedzieli Trumpowi

"Jako członkowie NATO zobowiązujemy się do wzmacniania bezpieczeństwa Arktyki jako wspólnego interesu transatlantyckiego. Zorganizowane wcześniej duńskie ćwiczenia 'Arctic Endurance' prowadzone wspólnie z aliantami odpowiadają na tę potrzebę. Nie stanowi zagrożenia dla nikogo" - brzmi fragment oświadczenia.

Przywódcy podkreślili, że w pełni solidaryzują się z Danią i narodem Grenlandii. "Bazując na procesie rozpoczętym w zeszłym tygodniu, jesteśmy gotowi podjąć dialog oparty na zasadach suwerenności i integralności terytorialnej, za którymi stanowczo stoimy" - czytamy.

Przywódcy wymienionych państw podkreślili, że zapowiedziane przez Trumpa cła podważają relacje transatlantyckie. "Będziemy nadal stać zjednoczeni i skoordynowani w naszej odpowiedzi. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania naszej suwerenności" - podkreślili.

USA - Grenlandia. Trump chce nałożyć cła na osiem państw

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w sobotę nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na osiem państw europejskich za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii.

Taryfy mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy, będącej terytorium autonomicznym Danii.

Według Trumpa kraje europejskie "wybrały się na Grenlandię z niewiadomych powodów", co doprowadziło do "bardzo niebezpiecznej sytuacji dla bezpieczeństwa, ochrony i przetrwania naszej planety".

