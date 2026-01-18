W styczniu 2026 roku poinformowano m.in. o zakończeniu kolejnego etapu prac porządkowych i krajobrazowych na wyspie Fehmarn. Jak opublikowano na profilu "Femern Bælt-projektet" w mediach społecznościowych, wzdłuż nowo oddanej do ruchu drogi Marienleuchter Weg posadzono około 1200 drzew i krzewów, w tym gatunki z rodziny róż oraz dęby i buki.

Równolegle funkcjonuje także port roboczy w Puttgarden, obsługuje dostawy materiałów dla niemieckiej części inwestycji. Według danych przekazanych przez wykonawcę, przez port przetransportowano już ponad 500 tys. ton surowców, głównie cementu, piasku, żwiru i kamienia. Dzięki transportowi morskiemu znaczną część przewozów udało się skierować poza lokalną sieć drogową, ograniczając ruch ciężarówek na wyspie Fehmarn.

Tunel Fehmarnbelt. Rekordowa długość i nowa technologia

Tunel Fehmarnbelt połączy duńską wyspę Lolland z niemiecką wyspą Fehmarn. Prace ruszyły w 2020 r., a oddanie tunelu do użytku planowane było na 2029 rok. Dziś prognozuje się, że nastąpi ono później.

Koszt inwestycji jest szacowany na 8 mld euro, z czego znaczną część pokrywa strona duńska. To właśnie spółka państwowa Danii, Femern jest głównym wykonawcą.

Projekt jest jednocześnie współfinansowany (kwotą 1,3 mld euro) przez Unię Europejską w ramach sieci TEN-T (transeuropejskiej sieci transportowej), a to podkreśla jego międzynarodowe znaczenie.

Całkowita długość obiektu wyniesie 18 km. Oznacza to, że będzie najdłuższym na świecie podmorskim tunelem łączącym:

drogę (dwupasmowe jezdnie)

dwutorową kolej

W przeciwieństwie do klasycznych tuneli drążonych w skale, Fehmarnbelt powstaje z prefabrykowanych elementów zanurzanych na dnie morza.

W Danii powstała swoista fabryka tuneli, która zatrudnia ponad 2000 osób z różnych krajów (w tym Polski), pracujących na placu budowy, który rozciąga się na ponad 2 km kwadratowe. Jak podkreślono na stronie Femern, jest to wielkość 300 boisk piłkarskich.

Całość napędza aż pięć linii produkcyjnych zlokalizowanych w trzech halach. Tunel będzie zbudowany z 79 elementów, z których każdy ma 217 metrów długości i waży ok. 73 tys. ton.

Obok fabryki tuneli produkowane są panele do obróbki stali, a do portu co mniej więcej trzy dni przypływa statek firmy Blue Water Harbor Management, który dostarcza niezbędne materiały wprost na plac budowy. Gdy produkcja wejdzie na najwyższe obroty, do portu Rødbyhavn 65 tys. ton stali, żwiru, piasku, cementu i kamienia.

Prace w toku, ale problemy techniczne opóźniły zakończenie budowy

W 2025 roku oficjalnie ogłoszono, że budowa tunelu Fehmarnbelt napotkała trudności, które mogą przesunąć termin oddania obiektu poza planowany 2029 rok. Istotnym problemem okazał się specjalistyczny statek IVY, niezbędny do zanurzania gigantycznych betonowych segmentów tunelu.

Każdy z nich waży ponad 73 tys. ton, co czyni je znacznie cięższymi niż elementy używane przy innych tego typu budowach. Opóźnione testy i brak pełnych certyfikacji statku spowodowały co najmniej półtoraroczny poślizg w harmonogramie prac. Jak podsumował Mikkel Hemmingsen, prezes firmy Sund & Bælt:

"Tunel Fehmarnbelt to najdłuższy na świecie tunel zanurzony. To megaprojekt, który wiąże się z nieuniknionymi wyzwaniami i nieprzewidywalnymi zdarzeniami. IVY to prototyp, który został zbudowany specjalnie dla nas, a jego budowa zajęła więcej czasu, niż przewidywaliśmy".

Nie tylko tunel. Modernizacja transportu w Europie trwa

Tunel to tylko część większego planu modernizacji transportu. Równolegle rozbudowywana jest infrastruktura kolejowa w Danii i Niemczech, aby umożliwić szybsze połączenia pasażerskie i towarowe.

Według informacji podanych przez portal ADAC, niemieckie przedsiębiorstwo kolejowe Deutsche Bahn planuje zamknąć i odnowić ponad 40 ważnych odcinków sieci kolejowej, w tym na tak istotnych jak połączenia Hamburg-Berlin czy Monachium-Salzburg. Skorzystają na tym także kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska, dzięki lepszym połączeniom handlowym i logistycznym.

A jak sam tunel wpłynie na komfort Polaków? Ma on połączyć wyspy Fehmarn oraz Lolland, co sprawi, że droga ze Skandynawii do Polski znacząco się skróci.

Polsat News Budowany tunel Fehmarnbelt ma połączyć Danię z Niemcami

