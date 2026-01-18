Nadchodzi silny mróz. Miejscami nawet do minus 25 stopni Celsjusza

W nocy z niedzieli na poniedziałek pogodnie. We wschodniej części kraju temperatura spadnie do minus 18 st. C, a lokalnie na Podkarpaciu w dolinach, zagłębieniach terenu i kotlinach nawet do minus 25 st. C.

W centrum kraju termometry wskażą od minus 10 do minus 15 st. C, a na zachodzie od minus 2 do minus 5 st. C. Wiatr słaby, umiarkowany, południowo-zachodni.

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed silnym mrozem

W związku z sytuacją pogodową, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla woj. lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz dla części woj. kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, śląskiego i pomorskiego.

Ostrzeżeniem II stopnia przed silnym mrozem został objęty powiat bieszczadzki w woj. podkarpackim. Zostały również wydane ostrzeżenia I stopnia przed silnym wiatrem dla części województwa dolnośląskiego.

ZOBACZ: Prognoza pogody. Mróz na wschodzie, mgły i szadź na południu

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

Prognoza pogody - poniedziałek i wtorek

W poniedziałek w dalszym ciągu zachmurzenie małe bądź bezchmurnie. Temperatura maksymalna na wschodzie Polski od minus 4 do minus 6 st. C, w centrum od minus 1 do minus 5 st. C, a na zachodzie od plus 3 do plus 5 st. C. Wiatr słaby, przeważnie południowo-wschodni.

W nocy z poniedziałku na wtorek, zachmurzenie również małe lub bezchmurnie. Temperatury minimalne na wschodzie do minus 18 st. C, a lokalnie na Podkarpaciu znowu mogą spaść nawet do minus 25 st. C. W centrum kraju od minus 7 do minus 10 st. C. Na zachodzie od minus 3 do minus 5 st. C.

ZOBACZ: IMGW wydaje ostrzeżenia. Silny mróz i wiatr dotkną Polskę

We wtorek dalej pogodnie, zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna na wschodzie wyniesie ok. minus 5 st. C, w centrum będzie to minus 3, a na zachodzie od plus 2 do plus 4 st. C. Wiatr słaby, co najwyżej na zachodzie umiarkowany, przy granicy będzie wiać z prędkością do 45 km/h.

