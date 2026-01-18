Maciej Konieczny w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

Polska

Maciej Konieczny z partii Razem będzie odpowiadał na pytania Grzegorza Kępki w niedzielnym wydaniu programu "Gość Wydarzeń". Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Interii i polsatnews.pl.

Mężczyzna w białej koszuli i ciemnej marynarce przed niebieskim tłem.
Polsat News
Maciej Konieczny z Lewicy Razem w programie "Gość Wydarzeń"

Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "To triggeruje ludzi". Żukowska wbija szpilę w resort zdrowia
Artur Pokorski / polsatnews.pl
Czytaj więcej
GOŚĆ WYDARZEŃLEWICA RAZEMMACIEJ KONIECZNYNA ZYWOOGLĄDAJPOLSAT NEWSPOLSKATRANSMISJA

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 