Jak działa polski system sprawiedliwości wobec nieletnich? Dlaczego młodzi ludzie popełniają coraz poważniejsze przestępstwa, od brutalnych bójek rówieśniczych po rozboje i zabójstwa? Monika Gawrońska odwiedza miejsca, do których trafiają młodociani przestępcy, ujawnia nowe formy cyfrowej przemocy z użyciem sztucznej inteligencji i oddaje głos tym, którzy znaleźli się po drugiej stronie prawa. "Kodeks nieletnich", to opowieść o tym, jak jedno zdjęcie może zniszczyć życie.

W materiale po raz pierwszy z takiej perspektywy pokazane zostaje miejsce, do którego trafiają młodociani przestępcy. Reporterka Polsat News odwiedziła Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Poznaniu, określany jako "poprawczak w wersji light". To tam młodzi ludzie próbują wrócić na właściwą drogę, ucząc się funkcjonowania w społeczeństwie pod ścisłym nadzorem wychowawców i specjalistów.

Swoimi poruszającymi historiami dzielą się Adam i Sebastian, wychowankowie ośrodka, którzy opowiadają o tym, co doprowadziło ich do konfliktu z prawem, jak wygląda codzienność za murami placówki oraz czy możliwa jest prawdziwa resocjalizacja.

Reportaż "Kodeks nieletnich". Nowe metody przestępczości młodych osób

Reportaż ujawnia również nowe, bezlitosne metody przestępczości wśród nieletnich, w tym zjawisko DEEPNUDE czyli cyfrowe "rozbieranie" ofiar przy użyciu sztucznej inteligencji. Wystarczy telefon, zdjęcie i dostęp do internetu. Aplikacja oparta na AI analizuje fotografię i dopasowuje do niej nagie ciało, tworząc obraz łudząco podobny do prawdziwego. Tak spreparowane zdjęcia trafiają później do sieci. Choć jest to oczywiste przestępstwo, organy ścigania często pozostają bezradne wobec skali i technologicznego zaawansowania tego procederu.

Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, niemal 80 proc. nastolatków doświadczyło przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Reportaż stawia pytanie, czy system skutecznie chroni ofiary i czy potrafi powstrzymać sprawców, zanim dojdzie do tragedii.

"Kodeks nieletnich" to wnikliwy i niepokojący obraz rzeczywistości, w której dorastają młodzi ludzie. Świata przemocy, technologicznych zagrożeń i luk w systemie sprawiedliwości. Reportaż "Kodeks nieletnich" z cyklu Polsat News Ujawnia zostanie wyemitowany

w niedzielę, 18 stycznia na antenie Polsat News o godz. 21.00. Dół formularza

