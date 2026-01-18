"Kodeks nieletnich". Zaglądamy do świata młodocianych przestępców
Jakimi kodeksami rządzą się dziś młodzi ludzie? Czy ważniejsze są zasady prawa, brutalne reguły ulicy czy internetu? Reportaż "Kodeks nieletnich" autorstwa Moniki Gawrońskiej to wstrząsająca opowieść o świecie, w którym granica między ofiarą a sprawcą bywa przerażająco cienka.
Jak działa polski system sprawiedliwości wobec nieletnich? Dlaczego młodzi ludzie popełniają coraz poważniejsze przestępstwa, od brutalnych bójek rówieśniczych po rozboje i zabójstwa? Monika Gawrońska odwiedza miejsca, do których trafiają młodociani przestępcy, ujawnia nowe formy cyfrowej przemocy z użyciem sztucznej inteligencji i oddaje głos tym, którzy znaleźli się po drugiej stronie prawa. "Kodeks nieletnich", to opowieść o tym, jak jedno zdjęcie może zniszczyć życie.
W materiale po raz pierwszy z takiej perspektywy pokazane zostaje miejsce, do którego trafiają młodociani przestępcy. Reporterka Polsat News odwiedziła Okręgowy Ośrodek Wychowawczy w Poznaniu, określany jako "poprawczak w wersji light". To tam młodzi ludzie próbują wrócić na właściwą drogę, ucząc się funkcjonowania w społeczeństwie pod ścisłym nadzorem wychowawców i specjalistów.
Swoimi poruszającymi historiami dzielą się Adam i Sebastian, wychowankowie ośrodka, którzy opowiadają o tym, co doprowadziło ich do konfliktu z prawem, jak wygląda codzienność za murami placówki oraz czy możliwa jest prawdziwa resocjalizacja.
Reportaż "Kodeks nieletnich". Nowe metody przestępczości młodych osób
Reportaż ujawnia również nowe, bezlitosne metody przestępczości wśród nieletnich, w tym zjawisko DEEPNUDE czyli cyfrowe "rozbieranie" ofiar przy użyciu sztucznej inteligencji. Wystarczy telefon, zdjęcie i dostęp do internetu. Aplikacja oparta na AI analizuje fotografię i dopasowuje do niej nagie ciało, tworząc obraz łudząco podobny do prawdziwego. Tak spreparowane zdjęcia trafiają później do sieci. Choć jest to oczywiste przestępstwo, organy ścigania często pozostają bezradne wobec skali i technologicznego zaawansowania tego procederu.
Według danych Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, niemal 80 proc. nastolatków doświadczyło przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej. Reportaż stawia pytanie, czy system skutecznie chroni ofiary i czy potrafi powstrzymać sprawców, zanim dojdzie do tragedii.
"Kodeks nieletnich" to wnikliwy i niepokojący obraz rzeczywistości, w której dorastają młodzi ludzie. Świata przemocy, technologicznych zagrożeń i luk w systemie sprawiedliwości. Reportaż "Kodeks nieletnich" z cyklu Polsat News Ujawnia zostanie wyemitowany
w niedzielę, 18 stycznia na antenie Polsat News o godz. 21.00. Dół formularza
