W niedzielę obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed silnym mrozie we wschodniej Polsce. Rano było tam nawet oko -18 st. C. Alerty wydano także dla woj. Warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i części powiatów woj. Łódzkiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

Z kolei dla południowych powiatów województwa dolnośląskiego IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed bardzo silnym wiatrem. Może on osiągnąć prędkość 70 km na godz., a w nocy z niedzieli na poniedziałek 85 km na godz.

Prognoza pogody. Niedziela 18 stycznia

Jak informuje IMiGW krańce zachodnie i południowo-zachodnie Europy znajdują się pod wpływem niżów z ośrodkami położonymi nad Zatoką Biskajską oraz na zachód od Islandii. Reszta kontynentu, w tym również Polska, jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad Białorusią. Pozostajemy w suchym i mroźnym powietrzu polarnym kontynentalnym napływającym ze wschodu, jedynie południowy zachód i zachód kraju w cieplejszym powietrzu polarnym morskim.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1024 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W niedzielę na przeważającym obszarze kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko początkowo na zachodzie i południu miejscami mgły ograniczające widzialność do około 200 m, marznące i osadzające szadź, a w rejonie mgieł zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od -11 st. C na północnym wschodzie, około -4 st. C w centrum, do 2 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym zachodzie miejscami porywisty, południowo-wschodni i wschodni; w rejonach podgórskich Sudetów wiatr okresami dość silny i w porywach do 70 km/h. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 120 km/h, w Górach Świętokrzyskich do 65 km/h.

Pogoda na weekend. Temperatura minimalna od -21 st. C

W nocy przeważnie bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od -21 st. C lokalnie na południowym wschodzie i -17 st. C na wschodzie, około -13 st. C w centrum, do -5 st. C, -2 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-wschodni i południowy; w rejonach podgórskich Sudetów wiatr okresami dość silny i w porywach do około 80 km/h, a w szczytowych partiach Sudetów wiatr w porywach do 120 km/h.

W poniedziałek na przeważającym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna od -10 st. C miejscami na wschodzie, około -3 st. C w centrum, do 2 st. C na krańcach zachodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy; w rejonach podgórskich Sudetów wiatr okresami dość silny i w porywach do około 80 km/h, a wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 120 km/h.

