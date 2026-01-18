Dramatyczna sytuacja w Kijowie. Ukraińcy donoszą o pomocy z Polski

Ukraińskie media podają, że akcja "Ciepło z Polski dla Kijowa" ruszyła w czwartek i do tej pory zebrano już ponad 1,3 mln złotych. Celem jest zakup generatorów prądotwórczych, stacji zasilających ich rozdystrybuowanie między mieszkańcami ukraińskiej stolicy.

W ciągu trzech dni zaangażowało się w nią ponad 10 tys. osób.

Kijów w dramatycznej sytuacji. Mieszkańcy bez ciepła, w nocy silne mrozy

Twórcy inicjatywy podkreślają, że podczas gdy wielu mieszkańców miasta jest odciętych od dostaw energii wskutek rosyjskich ostrzałów, to w nocy temperatury spadają nawet do minus 17 stopni Celsjusza.

Zbiórkę zorganizowała fundacja "Stand With Ukraine", z którą w tym zakresie współpracę podjęło kilka organizacji i ruchów społecznych - Euromajdan-Warszawa, Democracy Foundation, Sestry.eu, Open Dialogue Foundation, PRB Foundation oraz Entrepreneurs Help.

ZOBACZ: Rosyjski atak na Kijów i Charków. Dron uderzył w sanatorium dla dzieci

"Reakcja Polaków przerosła nasze wyobrażenia. Pokazaliście, że nie jest Wam obojętny los sąsiadów. Dzięki Waszym wpłatom możemy zrobić znacznie więcej niż planowaliśmy" - przekazali twórcy zbiórki.

Ukraina. Generatorów z Polski będzie więcej niż planowano. Ambasador dziękuje

Początkowo planowano zakupić 100 generatorów, jednak pula została zwiększona, bo pierwotne założenie zostało zrealizowane w ciągu kilku godzin. Cel zbiórki został zwiększony do dwóch mln zł.

Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar odniósł się do inicjatywy za pośrednictwem mediów społecznościowych.

ZOBACZ: Już jadą do Ukrainy. Kijów długo czekał na potężne KF41 Lynx

"Ogromne podziękowania i wyrazy najwyższego uznania dla wszystkich Polek i Polaków, którzy wspierają zbiórkę na ciepło dla Kijowa" - napisał na platformie X.

Podkreślił, że ukraińska stolica znalazła się obecnie w "dramatycznej sytuacji", a ta pomoc jest "niezwykle ważna i realnie ratująca ludzkie życie".

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni