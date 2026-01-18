44-godzinna misja zakończona. Niemieccy żołnierze spędzili na Grenlandii dwa dni

Zgodnie z zapowiedziami misja "Arctic Endurance" z udziałem żołnierzy Bundeswehry miała trwać od piątku do niedzieli. Niemcy zdecydowali o wysłaniu swoich sił zbrojnych w środę w ramach operacji rozpoznawczej europejskich krajów organizowanej przez Danię. Niemiecki "Bild" informował o tym, że obecność niemieckich żołnierzy może zostać przedłużona. Źródła, na które powołuje się niemiecki portal donoszą, że o powrocie do kraju żołnierze dowiedzieli się dopiero w niedzielę rano. Ostatecznie ich misja trwała 44 godziny.

Według informacji przekazanych przez Deutsche Welle, wnioski z misji mają zostać ocenione pod kątem ewentualnych ćwiczeń NATO. Decyzja o wysłaniu żołnierzy oceniana była jako znak dla USA o gotowości Europy, w tym Niemiec, do zapewnienia Grenlandii bezpieczeństwa. W ostatnich dniach prezydent Stanów Zjednoczonych wielokrotnie mówił, że chce "wykupić" wyspę od Danii.

Grenlandia. Trump zapowiedział cła na osiem państw

W sobotę Donald Trump zapowiedział nałożenie ceł w wysokości 10 proc. na osiem państw europejskich za ich postawę wobec jego roszczeń do Grenlandii. Taryfy mają w czerwcu wzrosnąć do 25 proc. i obowiązywać, dopóki USA nie zawrą umowy w sprawie zakupu wyspy, będącej terytorium autonomicznym Danii. Opłaty celne dotyczą Danii, Norwegii, Szwecji, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii i Finlandii.

Amerykański przywódca zarzucił ośmiu europejskim krajom, wobec których zapowiedział wprowadzenie opłat, że doprowadziły do "niebezpiecznej sytuacji", a cłą to recepta USA na to, aby sprawa "zakończyła się szybko i bez zadawania pytań". Stwierdził również, że Stany Zjednoczone mają w planach przejęcie kontroli nad Grenlandią od 150 lat, ale Dania zawsze odmawiała. Jego zdaniem teraz jest właściwy czas na transakcję.

W niedzielę liderzy wskazanych państw ponownie zapewnili o "pełnej solidarności z Królestwem Danii i narodem Grenlandii". Podkreślili też, że zapowiedziane przez Trumpa cła podważają relacje transatlantyckie.

"Będziemy nadal stać zjednoczeni i skoordynowani w naszej odpowiedzi. Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania naszej suwerenności" - napisali we wspólnym oświadczeniu.

