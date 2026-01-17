Trump reaguje na wsparcie dla Grenlandii. Ruch prezydenta USA

Cła wzrosną do 25 proc. 1 czerwca i będą obowiązywać do czasu osiągnięcia porozumienia w sprawie zakupu Grenlandii przez Stany Zjednoczone - zapowiedział Trump.

Trump nakłada cła. Reakcja na wsparcie Grenlandii

"Przez wiele lat wspieraliśmy Danię i wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz inne kraje, nie pobierając od nich ceł ani żadnych innych form wynagrodzenia. Teraz, po wiekach, nadszedł czas, aby Dania się odwdzięczyła – stawką jest pokój na świecie!" - rozpoczął swój wpis amerykański przywódca.

W swoim wpisie po raz kolejny argumentował konieczność przejęcia przez USA kontroli nad Grenlandią tym, że tylko Stany Zjednoczone a nie Dania mogą uchronić wyspę od zajęcia jej przez Rosję i Chiny. Dodał też, że "zagrożone jest bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych i całego świata", a działania podjęte przez europejskie państwa w sprawie Grenlandii to "bardzo niebezpieczna gra".

Trump zarzucił ośmiu europejskim krajom, wobec których zapowiedział wprowadzenie ceł, że doprowadziły do "niebezpiecznej sytuacji", a cła to recepta USA na to, aby sprawa "zakończyła się szybko i bez zadawania pytań". Stwierdził również, że Stany Zjednoczone mają w planach przejęcie kontroli nad Grenlandią od 150 lat, ale Dania zawsze odmawiała. Jego zdaniem, teraz jest właściwy czas na transakcję - podkreślił słowo "nabycie".

"Stany Zjednoczone Ameryki są otwarte na negocjacje z Danią i każdym z tych krajów, które stworzyły ryzykowną sytuację pomimo wszystkiego, co dla nich zrobiliśmy, w tym zapewnienia im maksymalnej ochrony przez tyle dekad" - zakończył Trump.

Plany Trumpa ws. Grenlandii. Groził Chinami i Rosją

Prezydent USA w ostatnich dniach wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone, jako powód podając narodowe bezpieczeństwo. Odrzucał przy tym inne rozwiązania, takie jak zwiększenie tam obecności żołnierzy USA i proponowaną przez Niemcy misję państw NATO.

W wywiadzie dla "New York Timesa" powiedział, że USA mogą być zmuszone do "wyboru" między Grenlandią a NATO.

W związku z tymi zapowiedziami kilka państw europejskich, m.in. Szwecja, Norwegia, Finlandia, Niemcy, Francja i Holandia, poinformowało w środę i czwartek o wysłaniu żołnierzy na wyspę (w różnej liczbie, od jednego do kilkunastu oficerów).

