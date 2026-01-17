Do zdarzenia doszło 25 listopada ubiegłego roku w Orlando na Florydzie. 70-letnia kobieta wybrała się do jednego z najpopularniejszych parków rozrywki w mieście, Universal Studios. Na miejscu zdecydowała się na przejażdżkę kolejką "Revenge of the Mummy" (ang. "Zemsta Mumii"), inspirowaną popularną serią filmów "Mumia".

Gdy skład dotarł do mety, kobieta została odnaleziona w wagoniku nieprzytomna. Przewieziono ją do lokalnego szpitala, gdzie wkrótce później stwierdzono jej zgon. Przyczyny nie zostały podane do wiadomości publicznej. Incydent został ujawniony dopiero w tym tygodniu, w raporcie przedstawionym przez Departament Rolnictwa i Usług Konsumenckich Florydy (FDACS).

Zabawa skończyła się tragedią. 70-latka zmarła po przejażdżce popularną kolejką

Śmierć 70-latki jest już drugą odnotowaną na kolejce "Revenge of the Mummy". Poprzedni incydent miał miejsce w 2004 r., 39-letni Jose Valadez spadł z platformy załadunkowej podczas próby wejścia do wagonika. Mężczyzna zmarł następnego dnia. Z atrakcją związanych jest też ok. 20 innych zdarzeń, dotyczących głównie zgłaszanych przez klientów zawrotów głowy i jednego złamania.

Pomimo incydentów, kolejka pozostaje jedną z cieszących się z największą popularnością w całym parku. Znajduje się w zamkniętym obiekcie, przyspieszając do ok. 64 km/h, w niemal całkowitej ciemności.

Atrakcji towarzyszą gwałtowne starty i nagłe hamowania, stylizowana na starożytny egipski grobowiec scenografia, niespodziewane cofanie i zmiany kierunków, a także spadek z wysokości 12 m.

Tragedia w parku rozrywki. Władze Florydy publikują raport

Universal Studios reklamuje "Revenge of the Mummy" jako jedną z najbardziej ekstremalnych zabaw oferowanych przez park, która - według opisu - sprawić ma, że jej uczestnicy "będą wbijać paznokcie w barierki bezpieczeństwa".

"Gdy wydaje się, że mogłeś uciec, zanurzysz się prosto w czarną otchłań bez końca. Czy kiedykolwiek zobaczysz światło dzienne? A może pozostaniesz zamknięty w tym grobowcu na zawsze?" - czytamy w materiale promocyjnym.

Raport FDACS, w którym znalazła się informacja o śmierci 70-latki, zawierał również szereg innych incydentów związanych z obrażeniami gości odwiedzających parki rozrywki na Florydzie w czwartym kwartale ubiegłego roku. Dojść miało do nich m.in. w Walt Disney World, SeaWorld Orlando, czy w Legoland Florida.

