Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachodnia i południowo-zachodnia Europa pozostają pod wpływem niżów z ośrodkami w rejonach Irlandii i Hiszpanii oraz związanych z nimi frontów atmosferycznych.

Pozostały obszar kontynentu jest w zasięgu rozległego wyżu znad Rosji. Polska jest pod wpływem klina tego wyżu. Zachód kraju pozostaje w nieco cieplejszym powietrzu polarnym morskim, natomiast nad wschodnią część napływa mroźne powietrze kontynentalne.

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla wschodniej części Polski.

Prognoza pogody. Sobota 17 stycznia

W sobotę na wschodzie prognozowane jest zachmurzenie małe lub bezchmurne niebo, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od wschodu rozpogodzeniami. Początkowo na zachodzie i południu miejscami możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie marznące i osadzające szadź.

Temperatura maksymalna wyniesie od -9 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum, do 7 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami dość silny, porywisty, południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 70 km/h.

Ciśnienie w Warszawie w sobotnie południe wyniesie 1021 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Pogoda na weekend. Mgły i szadź

W nocy z soboty na niedzielę na przeważającym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko na zachodzie i południu zachmurzenie miejscami duże; po północy nastąpi wzrost zachmurzenia do umiarkowanego lub dużego na krańcach wschodnich. Lokalnie w Małopolsce i na Śląsku mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna wyniesie od -18 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum, do -2 st. C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, w rejonie Zatoki Gdańskiej okresami dość silny, południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h.

W niedzielę na przeważającym obszarze bezchmurnie lub zachmurzenie małe, tylko miejscami na zachodzie, południu i wschodzie zachmurzenie umiarkowane lub duże. Początkowo w Małopolsce i na Śląsku lokalnie mgły osadzające szadź, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od - 10 st. C na północnym wschodzie, około - 2 st. C w centrum, do 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, w rejonie Zatoki Gdańskiej także południowy. Wysoko w Sudetach wiatr w porywach do 80 km/h.

W nocy z soboty na niedzielę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna wyniesie -12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni. W niedzielę w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna -4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

