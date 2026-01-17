Poważny wypadek syna Kadyrowa. Tajemniczy lot do Moskwy

Adam Kadyrow miał siedzieć za kierownicą samochodu, który przewodził konwojowi, jadącemu ulicami Groznego. Z doniesień serwisu Kavkaz.Realii wynika, że 18-latek stracił panowanie nad kierownicą i z dużą prędkością uderzył w ogrodzenie. W zdarzeniu miało uczestniczyć więcej pojazdów.

Media kontrolowane przez czeczeńskie władze nie podają żadnych informacji w sprawie wypadku. Nie wiadomo, ile osób zostało poszkodowanych, ani w jakim są stanie.

Czeczenia. Wypadek syna Kadyrowa. Adam przetransportowany do Moskwy?

Według nieoficjalnych doniesień poszkodowani mieli trafić do kliniki w Groznym. W sobotę rano niektóre media opozycyjne powołując się na dane serwisu FlightRadar donosił o tajemniczym kursie samolotu rosyjskiego Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.

Maszyna nazywana "latającym szpitalem" wylądowała w nocy na moskiewskim lotnisku Wnukowo. Pół godziny później w tym samym porcie zameldował się samolot Ramzana Kadyrowa.

Źródło, do jakiego dotarł serwis Kavkaz.Realii poinformowało, że "Adam Kadyrow odzyskał przytomność po wypadku i jego stan nie budzi niepokoju lekarzy".

Ramzan Kadyrow - stan zdrowia. Na co jest chory?

Zaledwie kilka dni wcześniej agencja Interfax-Ukraina powołując się na ustalenia ukraińskiego wywiadu wojskowego podała, że stan zdrowia Ramzana Kadyrowa znacznie się pogorszył z powodu niewydolności nerek.

Z przekazu informatorów z HUR wynikało, że jeszcze na początku stycznia czeczeński przywódca miał znajdować się w jednym z prywatnych szpitali, a do republiki mieli wrócić członkowie jego rodzinnego klanu.

Źródło zaznaczyło, że na Kremlu omawiane są kandydatury na nowego przywódcę Czeczenii. Wśród najbardziej prawdopodobnych i dogodnych dla rosyjskich władz kandydatów wymienia się Magomeda Daudowa, Aptiego Ałaudinowa oraz najstarszego syna Ramzana - Achmata Kadyrowa.

Według niezależnego rosyjskiego portalu Nowaja Gazieta Jewropa, u Kadyrowa zdiagnozowano w styczniu 2019 r. martwicę trzustki i od tego czasu co najmniej dwa razy w roku przechodził on leczenie w moskiewskim szpitalu prezydenckim.

We wrześniu 2024 r. Kadyrow przeszedł poważny kryzys zdrowotny - trafił do szpitala z powodu niewydolności płuc, spowodowanej przedawkowaniem leku uspokajającego - podała Nowaja Gazieta Jewropa.

Kadyrow, jeden z najbliższych sojuszników Putina, jest najdłużej piastującym stanowisko przywódcą regionu w Rosji. Władzę w Czeczenii objął w 2007 r. Według mediów ukraińskich podległe mu siły specjalnego przeznaczenia (specnazu) uczestniczyły w inwazji Rosji na Ukrainę, pełniąc tam często rolę oddziałów zaporowych, których zadaniem było powstrzymywanie rosyjskich żołnierzy przed dezercjami z pola walki.

