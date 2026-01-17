Potężny pożar podczas wesela. Trwa akcja strażaków

Polska

Uczestnicy wesela w Targanicach musieli przerwać zabawę i ewakuować się z sali, po tym jak w lokalu gastronomicznym pojawił się ogień. Płomienie są potężne, a z żywiołem walczy kilkudziesięciu strażaków. - Pożar cały czas nie został opanowany - powiedział polsatnews.pl kpt. Hubert Ciepły, rzecznik prasowy KW PSP w Krakowie.

Dwaj strażacy walczą z płonącym budynkiem mieszkalnym w nocy, używając węża strażackiego. Widoczne są intensywne płomienie i gęsty dym.
Małopolska Alarmowo / Facebook
Pożar w trakcie wesela w małopolskiej miejscowości Targanice

Strażacy informację o pożarze sali weselnej przy ul. Beskidzkiej w Targanicach (pow. wadowicki) otrzymali w sobotę około godz. 19:40. 

 

Płomienie najpierw pojawiły się w lokalu gastronomicznym, później dostały się na poddasze. Jeszcze przed przyjazdem straży ewakuowało się około 100 osób.

Małopolska. Miejscowość Targanice. Pożar w trakcie wesela

Rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP kpt. Hubert Ciepły w rozmowie z polsatnews.pl przekazał, że "pożar cały czas nie został opanowany". 

 

W sieci pojawiają się zdjęcia i nagrania, które ukazują rozmiar, tego co się dzieje. Z potężnymi płomieniami walczy kilkudziesięciu strażaków. Wcześniej, w rozmowie z Interią, Ciepły poinformował, że na miejsce zadysponowano 23 zastępy

 

 

 

 

Nie są jeszcze znane przyczyny pożaru. 

 

Artur Pokorski / polsatnews.pl
BESKIDZKAEWAKUACJAMAŁOPOLSKAPOLSKAPOŻARSALA WESELNASTRAŻ POŻARNATARGANICEWADOWICEWESELE

