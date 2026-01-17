Obrady Polski 2050 przerwane. "Troska o zachowanie standardów"

Piątkowe obrady w formule online rozpoczęły się około godz. 18:30. Zwołano je w związku z unieważnieniem w poniedziałek drugiej tury wyborów na nowego przewodniczącego ugrupowania.

O przerwie w obradach do poniedziałku jako pierwszy poinformował we wpisie na X poseł partii Marcin Skonieczka w piątek przed północą. Informację te potwierdziła następnie w oświadczeniu opublikowanym na platformie X również członek prezydium klubu parlamentarnego Polski 2050 Agnieszka Buczyńska.

Zwrot w obradach Rady Krajowej Polski 2050. Rozmowy przerwane

We wpisie w mediach społecznościowych Buczyńska poinformowała, że w trakcie posiedzenia Rady Krajowej przewodniczący partii Szymon Hołownia skorzystał z przysługujących mu uprawnień i przekazał jej prowadzenie obrad. Dodała, że w związku z przejęciem tej funkcji, podjęła ona decyzję o ogłoszeniu przerwy w obradach. Zapewniła, że "decyzja ta była podyktowana wyłącznie troską o zachowanie wysokich standardów pracy Rady Krajowej".

"Prowadzenie jej traktuję z najwyższą powagą i odpowiedzialnością, a przerwa miała na celu umożliwienie profesjonalnego, merytorycznego i uporządkowanego dalszego prowadzenia obrad, z poszanowaniem regulaminu oraz dobra całej naszej partii" - oświadczyła posłanka.

Buczyńska zapewniła też, że ogłoszenie przerwy mieściło się w granicach obowiązujących przepisów i było - jak dodała - działaniem w pełni uprawnionym, racjonalnym i odpowiedzialnym.

"Bez wielkich emocji". Nastroje po przerwanych obradach

Z kolei Skonieczka poinformował, że piątkowe posiedzenie Rady Krajowej zrealizowało 7 z 11 punktów porządku obrad, w tym wybór członka Krajowej Komisji Wyborczej oraz członka Krajowej Komisji Rewizyjnej. Ponadto poinformował, że trakcie spotkania podjęto decyzję, że rozpatrzeniem protestów dotyczących wyborów przewodniczącego partii zajmie się Rada Krajowa.

Emocje po posiedzeniu Rady Krajowej studził wicemarszałek Senatu Maciej Żywno, który we wpisie opublikowanym na platformie X w nocy z piątku na sobotę zapewnił, że spotkanie przebiegło "bez wielkich emocji, ale w wielkiej dyskusji". Zwrócił również uwagę, że Hołownia prowadził posiedzenie będąc poza granicami Polski i około godz. 2 w nocy czasu lokalnego przekazał prowadzenie nowej przewodniczącej obrad. Ta po godz. 23 czasu polskiego ogłosiła przerwę w obradach.

W trakcie piątkowego spotkania online Rada miała m.in podjąć decyzję, czy powtórzyć wyłącznie drugą turę unieważnionego w poniedziałek głosowania na szefa partii czy przeprowadzić cały proces wyborczy od nowa – łącznie z procedurą zgłaszania kandydatów. Ostatni wariant umożliwiłby start nowym kandydatom m.in. obecnemu liderowi Polski 2050, Szymonowi Hołowni, który we wtorek nie wykluczył swojego startu, o ile proces wyborczy zostanie przeprowadzony od nowa.

Bój o fotel Szymona Hołowni. Wybory w Polsce 2050

O stanowisko szefa partii w drugiej turze ubiegały się ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska. Z powodu problemów technicznych głosowanie unieważniono, przedstawiciele partii zapowiadali zawiadomienie ABW oraz Prokuratury Krajowej.

Z doniesień mediów wynikało też, że w trakcie piątkowych obrad Rady Krajowej miał paść wniosek o odwołanie posła Łukasza Osmalaka z funkcji skarbnika ugrupowania. Sam Osmalak w rozmowie z PAP stwierdził, że taki wniosek nie ma podstaw i przypomniał, że zgodnie ze statutem partii powołanie i odwołanie skarbnika są indywidualną decyzją przewodniczącego partii.

Druga tura wyborów w Polsce 2050 odbyła się w poniedziałek, głosowanie przeprowadzono online, miało się zakończyć o godz. 22 i po tej godzinie planowane było ogłoszenie wyników. Ok. godz. 23.30 wciąż jednak ich nie ujawniono. W mediach pojawiały się informacje o nieprawidłowościach podczas głosowania. W nocy biuro prasowe Polski 2050 poinformowało, że z powodu problemów technicznych głosowanie w drugiej turze wyborów na przewodniczącego partii zostało unieważnione, a termin przeprowadzenia drugiej tury wyznaczy niezwłocznie Rada Krajowa.

ps / mjo / PAP