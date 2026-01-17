Sąsiedzi zaalarmowali służby o braku kontaktu z sąsiadami we wsi Przydatki Gołaszewskie koło Kowala w powiecie włocławskim - przekazał mł. bryg. Mariusz Bladoszewski z włocławskiej straży pożarnej.

Kujawsko-pomorskie. Dwie ofiary śmiertelne - prawdopodobne zatrucie

– Na miejsce zostały wysłane dwa zastępy straży pożarnej. Po siłowym wejściu do środka znaleziono dwie osoby. Ratownicy stwierdzili zgon 50-letniej i 85-letniej kobiety. Prawdopodobną przyczyną ich zgonu było zatrucie tlenkiem węgla – powiedział Bladoszewski w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Podkreślił, że pomiary nie wykazały już obecności tlenku węgla w domu, ale w domu były urządzenia, które mogły go wydzielić i właśnie zatrucie czadem jest jedną z najpoważniejszych hipotez. Okoliczności śmierci dwóch kobiet zostaną wyjaśnione w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę. Na miejscu pracują służby. Dom został otwarty w sobotę po godzinie 17.

To kolejna tragedia spowodowana najprawdopodobniej przez tlenek węgla w ostatnich dniach w regionie.

Tragedia w Chełmnie, nie żyją matka i troje dzieci

Matka oraz trójka dzieci zmarły wskutek zatrucia tlenkiem węgla w kamienicy w Chełmnie (ok. 120 km od Przydatek Gołaszewskich). Policję zaalarmowała siostra ofiary. Strażacy po przybyciu na miejsce zdarzenia wykryli urządzeniami pomiarowymi bardzo duże stężenie tlenku węgla. Do zdarzenia doszło na parterze dwukondygnacyjnego budynku.

Zmarła 31-letnia matka, a także syn w wieku 2 lat i córki w wieku 7 i 12 lat. Jak dowiedział się reporter Polsat News Michał Tokarczyk, w mieszkaniu nie było czujnika gazu. - Najprawdopodobniej doszło do rozszczelnienia dwufunkcyjnego piecyka gazowego. To nie była instalacja starego typu, raczej nowszego typu - relacjonował.

Czad powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Głównym powodem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z ich nieszczelności, braku konserwacji i czyszczenia, wad konstrukcyjnych oraz niedostosowania systemu wentylacji do szczelności nowych okien i drzwi.

