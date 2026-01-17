Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w sobotę o kilkudziesięciu obiektach z terytorium Białorusi. "BBN przez całą dzisiejszą noc monitorowało to zdarzenie, zbierając i analizując informacje uzyskane od instytucji wojskowych i cywilnych" - czytamy w komunikacie na platformie X.

Podkreślono, że szef BBN Sławomir Cenckiewicz na bieżąco informuje prezydenta Karola Nawrockiego o sytuacji.

"Tak jak w przypadku zdarzenia w nocy z 24-25 grudnia 2025 r., kiedy to z kierunku białoruskiego w polską przestrzeń powietrzną wleciało 59 obiektów, BBN nie wyklucza, że mamy do czynienia z prowokacją pod pozorem działania przemytniczego" - dodano.

W komunikacie znalazł się apel o powiadamianie służb w przypadkach "odnajdowania przedmiotów, pakunków lub szczątków, które potencjalnie mogą mieć związek z opisywanym zdarzeniem". Podkreślono, że nie należy zbliżać się do takich obiektów.

Granica Polska - Białoruś. Balony przemytnicze. Policja i Straż Graniczna odnajdują pakunki z papierosami

Według aktualnych danych podlaskiej policji na terenie województwa - po ostatniej nocy, do tej pory - odnaleziono dwa rozbite balony z papierosami bez polskiej akcyzy.

Również Straż Graniczna potwierdza odnajdowanie takich obiektów, nie zdradzając jednak szczegółów. - Cały czas trwają działania operacyjne - podkreśliła w rozmowie z serwisem polsatnews.pl młodszy chorąży Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

- To jest nowe zjawisko, które odnotowujemy od ponad połowy ubiegłego roku. Najpierw były to pojedyncze przypadki - mówiła Lewkowicz.

W 2025 roku Podlaski Oddział SG odnotował 135 zdarzeń związanych z przemytem papierosów przy użyciu balonów. Szacunkowa wartość przemycanego towaru wyniosła prawie 3,5 mln zł.

