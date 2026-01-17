Kilkadziesiąt obiektów znad Białorusi. BBN: Prezydent na bieżąco informowany
Karol Nawrocki jest na bieżąco informowany przez szefa BBN o przebiegu i skutkach nocnego wlotu kilkudziesięciu obiektów z terytorium Białorusi. Służby potwierdzają, że w sobotę odnotowano przypadki znalezienia szczątków balonów wraz z paczkami papierosów. - Cały czas trwają działania operacyjne - powiedziała polsatnews.pl młodszy chorąży Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało w sobotę o kilkudziesięciu obiektach z terytorium Białorusi. "BBN przez całą dzisiejszą noc monitorowało to zdarzenie, zbierając i analizując informacje uzyskane od instytucji wojskowych i cywilnych" - czytamy w komunikacie na platformie X.
Podkreślono, że szef BBN Sławomir Cenckiewicz na bieżąco informuje prezydenta Karola Nawrockiego o sytuacji.
"Tak jak w przypadku zdarzenia w nocy z 24-25 grudnia 2025 r., kiedy to z kierunku białoruskiego w polską przestrzeń powietrzną wleciało 59 obiektów, BBN nie wyklucza, że mamy do czynienia z prowokacją pod pozorem działania przemytniczego" - dodano.
W komunikacie znalazł się apel o powiadamianie służb w przypadkach "odnajdowania przedmiotów, pakunków lub szczątków, które potencjalnie mogą mieć związek z opisywanym zdarzeniem". Podkreślono, że nie należy zbliżać się do takich obiektów.
Granica Polska - Białoruś. Balony przemytnicze. Policja i Straż Graniczna odnajdują pakunki z papierosami
Według aktualnych danych podlaskiej policji na terenie województwa - po ostatniej nocy, do tej pory - odnaleziono dwa rozbite balony z papierosami bez polskiej akcyzy.
Również Straż Graniczna potwierdza odnajdowanie takich obiektów, nie zdradzając jednak szczegółów. - Cały czas trwają działania operacyjne - podkreśliła w rozmowie z serwisem polsatnews.pl młodszy chorąży Ewelina Lewkowicz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.
- To jest nowe zjawisko, które odnotowujemy od ponad połowy ubiegłego roku. Najpierw były to pojedyncze przypadki - mówiła Lewkowicz.
W 2025 roku Podlaski Oddział SG odnotował 135 zdarzeń związanych z przemytem papierosów przy użyciu balonów. Szacunkowa wartość przemycanego towaru wyniosła prawie 3,5 mln zł.
