Doradca Putina grozi Europie, wskazuje polskie miasto. "Amerykanie i tak nie zareagują"

Karaganow był gościem Tuckera Carlsona w jego podkaście. Amerykański twórca internetowy znany jest m.in. z przeprowadzenia w 2024 roku wywiadu z Władimirem Putinem, w którym rosyjski przywódca konsekwentnie przekazywał kremlowską propagandę. Polskie MSZ po tej publikacji wydało "oświadczenie ws. 10 kłamstw prezydenta Władimira Putina nt. Polski i Ukrainy, których nie prostował Tucker Carlson".

Kremlowski specjalista groził atakiem na Poznań. "Amerykanie nigdy by nie odpowiedzieli"

Szerokim echem w mediach odbiła się także ostatnia rozmowa Carlsona, tym razem z uznawanym przez czołowego kremlowskiego specjalistę ds. międzynarodowych Siergieja Karaganowa. Wśród tematów była ewentualna reakcja Rosji na sytuację, w której zaczęłaby w ciągu najbliższego roku czy dwóch lat przegrywać wojnę z Ukrainą.

ZOBACZ: Rosyjska propaganda uderza w Polskę. Odpowiedzialność za II Wojnę Światową

Doradca Władimira Putina zagroził użyciem w takim przypadku broni nuklearnej przeciwko europejskim krajom. - Jako jeden z przykładów wymienił Polskę, a konkretnie stolicę Wielkopolski.

- Pisałem już o tym wielokrotnie, że gdyby był to atak na Poznań, Amerykanie nigdy by na to nie odpowiedzieli, niezależnie od sytuacji. Swoją drogą, Polacy są ostatnio nieco bardziej rozsądni i rozumieją, że igrają z ogniem - stwierdził Karaganow.

- Moim wyborem byłyby Wielka Brytania i Niemcy, ale błagam wszechmogącego, aby do tego nie doszło. Ale tak, Niemcy powinny być pierwsze - dodał.

Głos z Kremla grozi Europie. "Będziemy musieli surowo ich ukarać"

Zdaniem Rosjanina, rozważania na temat porażki Rosji świadczą o potrzebie Europy do racjonalizacji jej postaw, ale "reszta świata się z niej śmieje". Dodał, że kiedyś Stary Kontynent był prawdziwym centrum świata, a dziś "jest żartem". Zaznaczył też, iż nie mówi o całym kontynencie, bo "są też mądrzy Europejczycy".

ZOBACZ: Ukraińcy oskarżeni o akty sabotażu. Ambasador wydał pilny apel

- Jestem krytykowany przez rosyjskie władze za to, że jestem wobec nich zbyt ostrożny i cierpliwy. Prędzej czy później, jeśli będą wspierać wojnę (pełnoskalową inwazję Rosji na Ukrainę - red.) poświęcając wielu Ukraińców, będziemy musieli surowo ich ukarać. Mam nadzieję, że przy użyciu ograniczonych środków - stwierdził.

Karaganow zagroził również europejskim krajom wspierającym Ukrainę, które "myślą że wojna do nich nie dotrze". Stwierdził, że użycie przez Rosji broni nuklearnej skłoni je do tego, aby "odzyskały rozum".

