Francuska agencja nie sprecyzowała, kiedy Swiatłana Cichanouska miałaby przenieść się do stolicy Polski. We wtorek w Belwederze prezydent Karol Nawrocki gościł opozycjonistkę i przedstawicieli społeczności białoruskiej.

Cichanouska u Nawrockiego. "Polska was nigdy nie zostawi"

- Chciałem podziękować wszystkim wolnym Białorusinom, że jesteście na swojej trudnej drodze, wymagającej tak wielu poświęceń, wielu przebywa w więzieniu reżimu Alaksandra Łukaszenki. Jesteście na swojej długiej drodze do niepodległości i suwerenności i w tej drodze Polska was nigdy nie zostawi - mówił Nawrocki.

Współpracownik Cichanouskiej Dzianis Kuczynski przekazał dziennikarzom, że Siarhiej Cichanouski, mąż Swiatłany, który został uwolniony przez białoruski reżim w ubiegłym roku, przebywa wraz z dziećmi w Stanach Zjednoczonych. Cichanouscy obawiają się o swoje bezpieczeństwo ze względu na działalność opozycyjną wobec reżimu Łukaszenki. Niepokoi ich zwłaszcza działalność rosyjskiego KGB na terenie Litwy.

Liderka białoruskiej opozycji w Warszawie? Wzrost obaw o bezpieczeństwo

Jak podaje AFP, obawy otoczenia liderki białoruskiej opozycji wzbudziło także obniżenie poziomu ochrony przez litewskie państwo. Ochronę przejęło wtedy tamtejsze Biuro Policji Kryminalnej, dotychczas zapewniała ją Państwowa Służba Ochrony. Radio Swoboda o pierwszych planach przeniesienia do Warszawy poinformowało po raz pierwszy w grudniu.

Cichanouska mieszka w Wilnie od sierpnia 2020 roku. Wyjechała tam po wyborach prezydenckich na Białorusi, które oficjalnie wygrał Alaksandr Łukaszenka, lecz zostały uznane za sfałszowane przez większość krajów zachodnich.

Litewski rząd przyznał wówczas białoruskiej opozycjonistce status oficjalnego przedstawiciela jej kraju. Cichanouska otrzymała status gościa oficjalnego kategorii C, przyznawany zazwyczaj ambasadorom innych państw, szefom misji organizacji międzynarodowych akredytowanym na Litwie, członkom rządów innych krajów i Komisji Europejskiej oraz innym osobom w podobnej randze. Białorusinka nie posiada jednak statusu dyplomatycznego.

