Urzędnicy ze stanu Rio de Janeiro, na południowym wschodzie Brazylii, wstrzymali wypłatę emerytury 97-letniemu Walterowi Almeida, którego pomylili z jego zmarłym bratem bliźniakiem.

Relacjonująca historię pomyłki urzędników telewizja Globo odnotowała, że administracja publiczna nie wypłaca sędziwemu mieszkańcowi aglomeracji Rio de Janeiro emerytury od października. Uważa go za zmarłego kilka lat temu Waldira Almeidę.

Brazylia. 97-latek bez emerytury. "Nie wiem już co mam robić"

W toku dziennikarskiego śledztwa ustalono, że urzędnicy mieli otrzymać informację od "osób trzecich", że ktoś podszywa się pod zmarłego Waldira. Ostatecznie jednak wstrzymali wypłatę emerytury dla Waltera.

- Nie wiem już co mam robić, aby ich przekonać – powiedział senior, który urzędnikom przedstawił dokumenty poświadczające, że miał brata bliźniaka, a także wspólne z nim zdjęcia.

W odpowiedzi brazylijska administracja wezwała 97-letniego mężczyznę do złożenia podania z prośbą o wznowienie wypłat emerytury. Przekazała też, że "aktualnie trwa badanie sprawy".

- Taka pomyłka urzędników zdarza się wobec mnie już czwarty raz. Nie mam w tej chwili środków do życia, a potrzebuję pieniędzy, aby kupić żywność oraz leki – powiedział zdesperowany senior.

mjo / PAP