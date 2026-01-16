W minionym roku seniorzy otrzymali nowe świadczenia, tzw. rentę wdowią.

- Wypłaty świadczeń łączonych z rentą rodzinną wyniosły łącznie 3 mld 516 mln zł, z czego 317,7 mln zł stanowiło 15 procent drugiego świadczenia - poinformowała Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.

W przyszłym roku kwoty te wzrosną, ponieważ podwyższony zostanie procent wypłacanego drugiego świadczenia.

Co dokładnie zmieni się 1 stycznia 2027 roku?

Wraz z nadejściem 2027 roku seniorzy mogą spodziewać się zwiększenia zasobności swoich portfeli. Nie chodzi tu o waloryzację rent i emerytur, lecz o wzrost wysokości tzw. renty wdowiej.

W ustawie z dnia 26 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zapisano w art 13, że drugie świadczenie pobierane przez wdowę lub wdowca (po spełnieniu warunków) wynosić będzie:

15 proc. w okresie od dnia 1 lipca 2025 roku do dnia 31 grudnia 2026 roku

25 proc. w okresie od dnia 1 stycznia 2027 roku

Zatem seniorzy, którzy obecnie pobierają rentę wdowią, jeśli nadal będą uprawnieni do jej otrzymywania, zyskają kwoty o 10 p.p. wyższe już za niepełny rok.

Ile zyskali seniorzy na wprowadzeniu renty wdowiej

"Do końca 2025 roku ZUS uruchomił wypłatę tzw. renty wdowiej dla ponad miliona osób. Wdowy i wdowcy zyskali miesięcznie średnio po około 351 zł" - informuje ZUS.

Nie jest to mała kwota, jeśli uwzględni się wysokości świadczeń wypłacanych w Polsce. Jak wynika z corocznych opracowań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - wzrasta liczba osób pobierających emeryturę w kwocie poniżej minimalnej ustawowej wysokości.

"W marcu 2025 r. liczba osób pobierających emerytury w wysokości do 500,00 zł wyniosła 27,7 tys. i wzrosła o 9,2 proc." - czytamy.

Wprowadzona w 2025 roku renta wdowia umożliwia wybór jednego z dwóch wariantów:

pobieranie 100 proc. renty rodzinnej i 15 proc własnego świadczenia (25 proc. od 1 stycznia 2027 roku) 100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej (25 proc. od 1 stycznia 2027 roku).

Seniorzy, których zmarły małżonek lub małżonka zarabiali więcej, mogą na tym skorzystać. Warto jednak mieć na uwadze, że maksymalna wysokość pobieranych świadczeń to trzykrotność minimalnej emerytury. Jak podaje ZUS na swojej stronie:

"Suma wypłacanych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Do tego limitu wliczamy świadczenia, które będą wypłacane łącznie, a także świadczenia wypłacane przez instytucje zagraniczne oraz inne niż jednorazowe świadczenia i dodatki wypłacane na podstawie ustawy emerytalnej lub odrębnych przepisów. [...] Jeśli suma wypłacanych świadczeń będzie wyższa niż trzykrotność najniższej emerytury, pomniejszymy świadczenia o kwotę przekroczenia".

Co więcej, nie jest to świadczenie przyznane do końca życia - zawieszenie jego wypłaty może nastąpić w skutek ponownego wejścia w związek małżeński.

