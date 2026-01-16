49-letni Kacper Świerk 13 stycznia wyszedł ze swojego domu w Rzeszowie i ślad po nim zaginał. Mężczyzna do tej pory nie wrócił do domu ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

ZOBACZ: Zaginęła 37-letnia Emilia. Tragiczny finał poszukiwań kobiety

Zaginiony ma 176 cm wzrostu, średnią budowę ciała, krótkie, ciemne włosy z oznakami siwizny oraz piwne oczy.

W chwili zaginięcia miał na sobie spodnie jeansowe koloru czarnego, buty typu trep koloru brązowego, kurtkę z kapturem koloru czarnego, czapkę w kolorze ciemna zieleń, szalik w pasy czarno-biało-zielone-rude oraz ciemno-szary plecak z elementami odblaskowymi.

Zaginął 49-letni Kacper Świerk, ceniony naukowiec i badacz

Dr Kacper Świerk to ceniony naukowiec, etnolog i badacz kultur tubylczych Ameryki Południowej. Przez wiele lat prowadził badania terenowe w peruwiańskiej Amazonii, pracując w bezpośrednim kontakcie z pierwotnymi społecznościami.



Jego dorobek naukowy obejmował m.in. badania nad mitologią, lokalnymi narracjami, etnozoologią oraz analizę relacji rdzennych społeczności z zachodnią cywilizacją.

ZOBACZ: Odprowadziła dzieci i ślad po niej zaginął. Tropem pani Beaty z Poradza



Dr Świerk współpracował z Uniwersytetem Gdańskim i Uniwersytetem Szczecińskim, a także z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie. Na stałe mieszka w Rzeszowie, gdzie jest aktywnym członkiem lokalnej społeczności naukowej.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni