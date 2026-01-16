Nowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP został podpisany pod koniec roku przez ministra obrony narodowej. Wśród wskazanych priorytetów są m.in. rozbudowa zdolności do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu. Ma też powstać nowa dywizja i jednostka do eksperymentowania z nowym sprzętem.

Sztab Generalny WP zapowiada: docelowo do 500 tys. żołnierzy

"Dokument jest aktualizowany co cztery lata na 15-letni okres planistyczny, zgodnie ze standardami NATO" – przypomina Sztab Generalny Wojska Polskiego.

ZOBACZ: Spór o Grenlandię. Kreml reaguje na zakusy Donalda Trumpa

Jak wskazano, poprzednia wersja obejmowała lata 2021–2035 i została przyjęta w 2019 r. Nowy plan uwzględnia bieżące i prognozowane zagrożenia, w szczególności wynikające z agresywnej polityki Rosji, a także doświadczenia płynące z wojny w Ukrainie.

"Jedną ze zmian jest docelowe zwiększenie liczebności Sił Zbrojnych RP do 500 tys. żołnierzy, w tym 300 tys. w ramach czynnej służby wojskowej oraz 200 tys. w ramach aktywnej rezerwy oraz nowej formy służby wojskowej – rezerwy wysokiej gotowości" - przekazał SGWP w opublikowanym w piątek komunikacie.

Nowy Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP wyznacza kierunki transformacji Wojska Polskiego



Trwa wdrażanie Programu Rozwoju Sił Zbrojnych RP na lata 2025–2039 – strategicznego dokumentu wyznaczającego kierunki transformacji Wojska Polskiego na najbliższe 15 lat.



Jedną ze zmian jest… pic.twitter.com/homh90XFVL — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) January 16, 2026

Rezerwa wysokiej gotowości ma być przygotowana do szybkiego zasilenia jednostek w razie potrzeby. Według nieoficjalnych doniesień, system ma nieco przypominać służbę Wojsk Obrony Terytorialnej, ale przewidujący związek rezerwisty z daną jednostką wojsk operacyjnych. Szczegóły mają zostać przedstawione w najbliższych miesiącach.

W planach dotyczących zmian w strukturze wojskowej jest także m.in. utworzenie tzw. siódmej dywizji w Wojskach Lądowych. Jak tłumaczą oficerowie ze SGWP, chodzi o stworzenie struktury - obok czterech istniejących i dwóch powstających dywizji - która będzie grupą zadaniową.

Priorytety Wojska Polskiego - wśród nich rozbudowa systemów obrony powietrznej

Zgodnie z nowym programem, jednostki WP zostały podzielone na tzw. tiery, czyli stopnie gotowości. Jednostki tieru pierwszego mają być gotowe niemal do natychmiastowego - w ciągu maks. kilkudziesięciu godzin - wejścia do akcji.

ZOBACZ: Putin oferuje pomoc Netanjahu. Padła propozycja o Iranie

Jednostki niższych tierów – drugiego i trzeciego – mają być gotowe do walki odpowiednio w dłuższej perspektywie - od kilku do kilkudziesięciu dni. Będą one w większym stopniu polegać na rezerwistach, a w przypadku kryzysu mieć więcej czasu na ich mobilizację i przygotowanie do walki.

Priorytetami dla wojska w kwestiach sprzętu jest z jednej strony dalsza rozbudowa systemu obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej, przeciwlotniczej i przeciwdronowej, a z drugiej rozwój zdolności do precyzyjnych uderzeń dalekiego zasięgu oraz szerokie wdrażanie bezzałogowców.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni