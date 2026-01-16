Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem podczas odśnieżania zadaszenia parkingu przy jednym z supermarketów w Lublinie.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 41-letni mężczyzna, który usuwał śnieg z dachu, w pewnym momencie spadł z wysokości, gdy załamała się pod nim jedna z plastikowych płyt, z których zbudowana była wiata.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Poszkodowanemu szybko udzielono pomocy medycznej i został on przetransportowany do szpitala. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń mężczyzna zmarł.

Tragiczny wypadek podczas odśnieżania dachu

Ciało 41-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która pozwoli na ustalenie bezpośredniej przyczyny zdarzenia.

Tragiczny wypadek podczas odśnieżania dachu parkingu w Lublinie (Polsat News)

Policjanci przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia, zabezpieczyli dokumentację dotyczącą zatrudnienia mężczyzny oraz poinformowali o zdarzeniu Państwową Inspekcję Pracy.

Z informacji Polsat News wynika, że w tej sprawie prowadzone są dwa postępowania. Jedno z nich prowadzi policja pod nadzorem prokuratury, a drugie Państwowa Inspekcja Pracy, która będzie ustalać, czy podczas odśnieżania przestrzegane były wszelkie procedury bezpieczeństwa.

- Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas wykonywania prac na wysokości, zwłaszcza w okresie zimowym. Opady śniegu, niskie temperatury oraz oblodzenie znacząco zwiększają ryzyko wypadków. Prace tego rodzaju powinny być wykonywane z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz przy użyciu odpowiednich zabezpieczeń - podkreślił pod. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

