Powrót siarczystych mrozów to efekt rozległego wyżu Christian, który rozbudował się nad wschodnią Europą i coraz wyraźniej kształtuje pogodę na Wisłą.

Do siarczystych mrozów, które opanują wschodnią część naszego kraju dojdzie wysokie ciśnienie. Nad Polską rozbuduje się wyż baryczny, który w najbliższych dniach (zwłaszcza pod koniec przyszłego tygodnia) przyniesie wzrost wartości na barometrach. Szacuje się, że:

we wschodnich regionach Polski może być do 1040 hPa

na zachodzie wartości pokażą ok. 1030 hPa

zaś w centrum kraju - blisko 1035 hPa

IMGW Wyż baryczny nad Polską przyniesie wzrost ciśnienia atmosferycznego

W piątek uwaga na ograniczoną widoczność

Piątek (16.01.2026) przyniesie sporo chmur w postaci umiarkowanego i/lub dużego zachmurzenia. Możliwe są jednak przejaśnienia w okolicach południowego zachodu, a później także na wschodzie kraju. Według IMGW miejscami mogą pojawić się słabe opady śniegu, szczególnie w północno-wschodniej Polsce.

Temperatura w ciągu dnia będzie się znacznie różnić w zależności od regionu. Na północnym wschodzie kraju maksymalne wartości będą zaczynały się od ok. - 7 st. C. Blisko 0 st. C. będzie w centrum Polski, z kolei w regionach nadmorskich i południowym zachodzie: do 4-5 st. Co z wiatrem? Według prognoz ma być on przeważnie umiarkowany, a miejscami porywisty (na wybrzeżu i na Podkarpaciu).

W nocy miejscami mogą ponownie wystąpić mgły, szczególnie na zachodzie i w obszarach podgórskich. Na wschodzie niebo się stopniowo rozpogodzi, w pozostałej części kraju zachmurzenie będzie się zmieniać. Temperatura spadnie:

do -17 st. C. na wschodzie

- 7 st. C. w centrum

do 0 st. C. na zachodzie oraz nad morzem

IMGW Prognoza pogody na piątek: mgły, niskie temperatury i możliwe opady śnieg

Sobota z wyraźnym ochłodzeniem. Mróz w nocy da popalić

Kolejny dzień, sobota (17.01.2026) zapowiada się stosunkowo pogodnie. Niebo ma być bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem (szczególnie na wschodzie kraju). W pozostałych regionach dominować będzie duże zachmurzenie, choć z możliwymi przejaśnieniami.

Uwaga: w godzinach porannych, szczególnie na południu Polski, miejscami może wystąpić marznąca mgła. Według IMGW będzie ona ograniczała widoczność do 300 metrów.

W ciągu dnia wiatr słaby i umiarkowany (głównie z kierunków południowo-wschodnich). W górach możliwe mocniejsze porywy.

Temperatura maksymalna znów będzie się różnić regionalnie. Przyjmuje się, że na wschodzie wartości osiągną do -7 lub -9 st. C. w ciągu dnia. W przypadku centrum termometry wskażą ok. -3 st. C., zaś do 7 st. C. będzie na południowym zachodzie. Nocą będzie znacznie zimniej. Najniższe temperatury będą odnotowane na wschodzie kraju: do ok. -16/-17 st. C.

IMGW Prognoza pogody na sobotę z ochłodzeniem i mrozem

Niedziela nadal mroźna, ale pogodna

Koniec tygodnia: niedziela (18.01.2026) też przyniesie słońce. W wielu regionach niebo będzie bezchmurne lub z lekkim zachmurzeniem w okolicy wschodniej części kraju.

Wiatr raczej słaby i umiarkowany, okresami porywisty w pobliżu miejsc podgórskich.

Jednak mimo pogodnej aury nadal trzeba liczyć się z niskimi temperaturami. Najchłodniej na wschodzie, gdzie termometry mogą wskazywać nawet -9/-7 st. C. w ciągu dnia. Centralna część Polski to temperatury w granicach od -7 do 0 st C., natomiast w zachodnim regionie będzie stosunkowo najcieplej. Tam wartości będą oscylować w granicach do 3 st. C.

Wieczorem i nocą zrobi się jeszcze chłodniej. W wielu regionach temperatura spadnie mocno poniżej zera. Ponownie, najchłodniej będzie na wschodzie, gdzie możliwe są spadki do -17 st. C.

IMGW Niedziela przyniesie mroźną, ale pogodną aurę w Polsce

Trudne warunki. Zadbaj o siebie i zwierzęta

Prognozowane spadki temperatur mogą być niebezpieczne dla zdrowia, szczególnie dla osób starszych, dzieci i osób bezdomnych. W takich warunkach wychłodzenie organizmu następuje szybciej, zwłaszcza przy dłuższym przebywaniu na zewnątrz nocą.

wxcharts Prognoza temperatur wskazuje na anomalie, z różnicami zależnymi od regionu Polski

Warto pamiętać też o zwierzętach, zarówno domowych, jak i gospodarskich. W mroźne dni nie należy zostawiać pupila na zewnątrz bez schronienia. Miski z wodą mogą błyskawicznie zamarzać, a zwierzęta (podobnie jak ludzie) narażone są na odmrożenia.

