Jak wskazują badania, przeciwnych propozycji oddania całego Donbasu pod kontrolę Rosji w zamian za gwarancję bezpieczeństwa jest 54 proc. ankietowanych. Ten sam sondaż wskazuje, iż 39 proc. osób jest gotowych na takie ustępstwo. Odpowiedź "nie wiem" wybrało pięć proc. badanych.

Badacze wskazują, że można wyróżnić trzy główne powody, dla których Ukraińcy nie chcą oddawać wschodnich terenów. Zdaniem największej grupy osób (35 proc.) Rosja nadal będzie próbowała kontynuować walkę z Ukrainą.

Wojna na Ukrainie. Wiadomo, ilu chciałoby oddania Donbasu

33 proc. osób zwraca uwagę, że Ukraina nie może po prostu oddać terytoriów i ludzi, którzy tam mieszkają, ponieważ kraj ma konstytucję i integralność terytorialną. W gwarancje bezpieczeństwa USA i Europy nie wierzy natomiast 25 proc. osób przeciwnych oddania Donbasu.

Badanie przeprowadzono w dniach 9-14 stycznia wywiadami telefonicznymi wspomaganymi komputerowo (CATI) na próbie 601 osób w wieku 18 i więcej lat, mieszkających na terenach kontrolowanych przez Kijów.

