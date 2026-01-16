Nad największym kanadyjskim miastem Toronto i sąsiednimi miastami przeszły w czwartek duże zamiecie, meteorolodzy ostrzegali, że miejscami może spaść do 40 cm śniegu.

"Matka natura musi mieć poczucie humoru" - podsumowywał publiczny nadawca CBC, podkreślając, że wielkie opady zdarzyły się, co do dnia, 27 lat po tym, jak ówczesny burmistrz Toronto Mel Lastman zwrócił się do wojska o pomoc w odśnieżaniu. Lokalna telewizja CP24 przekazała natomiast, że śnieg sparaliżował metropolię Toronto (GTA - Greater Toronto Area).

After driving around all night from 11pm until 5am, this was the only @cityoftoronto snow plow I saw on the snow covered roads. At 4am the Gardiner still hadn’t been touched by a snow plow. #Toronto @oliviachow pic.twitter.com/VWPCIvpiYZ — JCE (@JCEPhoto) January 16, 2026

Meteorolodzy ogłosili wcześniej "pomarańczowy" alert dla Toronto i sąsiednich miast. Drugie w trzystopniowej skali ostrzeżenie zdarza się rzadko i oznacza pogodę, która może spowodować "znaczące szkody" i "zakłócenia" w funkcjonowaniu usług publicznych. W czwartek po południu odwołano alert, a władze Toronto ogłosiły następnie, że rozpoczęło się sprzątanie ulic. Parkowanie przy ulicach szczególnie ważnych dla odśnieżania jest zakazane, a za naruszenie tego zakazu grozi odholowanie samochodu i kary.

Kanada. Śnieg sparaliżował największe miasta kraju

Jak relacjonowały media, większość szkół w Toronto została zamknięta. Don Valley Parkway, ważna autostrada we wschodniej części miasta, została zamknięta, by umożliwić jej odśnieżenie, a policja zezwoliła kierowcom na wjazd na autostradę dopiero w czwartek po południu. W GTA odnotowano co najmniej setki stłuczek, a poważne utrudnienia dotknęły transport publiczny.

Na międzynarodowym lotnisku Pearsona w Toronto spadło ponad 20 cm śniegu - informowały władze portu we wpisie na X. Konieczne było odlodzenie ponad 130 samolotów, w czwartek po południu trwało odśnieżanie, a pasażerów proszono o sprawdzenie statusu lotu: odwołano ok. 25 proc. połączeń, ponad 30 proc. przylotów i prawie 20 proc. odlotów było opóźnionych.

Intensywne opady śniegu objęły też stolicę Kanady Ottawę i okolice miasta. Meteorolodzy prognozowali, że w ciągu całego dnia może spaść do 35 cm śniegu. Do 25 cm śniegu spodziewano się we wschodniej części prowincji Ontario, a od 10 do 20 cm - na zachodzie prowincji Quebec.

Na piątek zapowiadane są dalsze opady śniegu.

