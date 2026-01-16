Prof. Marcin Majewski w programie "Najważniejsze pytania". [OGLĄDAJ]

Polska

Gościem piątkowego wydania programu "Najważniejsze pytania" jest biblista prof. Marcin Majewski. Transmisja od godz. 18:00 w Polsat News, polsatnews.pl i Interii.

Pozostałe odcinki programu "Najważniejsze pytania" można obejrzeć TUTAJ

 

"Najważniejsze pytania" to program publicystyczny, w którym gośćmi się najważniejsi polscy politycy i liderzy opinii. Audycja słynie z rzetelnych analiz, wnikliwych rozmów i obiektywnego podejścia do aktualnych wydarzeń, pomagając widzom uporządkować medialny chaos i zrozumieć kluczowe procesy polityczne i gospodarcze.

 

Widzowie Polsat News mogą oglądać program "Najważniejsze pytania" dwa razy w tygodniu. Nie tylko w stałym, poniedziałkowym paśmie o godzinie 18:00, lecz także w nowym, piątkowym wydaniu o tej samej porze.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Siemoniak zdziwiony słowami rzecznika prezydenta. Wskazał na klauzulę niejawności
adg / polsatnews.pl
Czytaj więcej
BIBLISTANAJWAŻNIEJSZE PYTANIAPOLSKAPROF MARCIN MAJEWSKI

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 