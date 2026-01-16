Do zdarzenia doszło podczas rutynowego patrolu policjantów z piaseczyńskiej drogówki w gminie Tarczyn. Uwagę służb przykuł Ford, który znacznie przekroczył prędkość. Gdy podjęto próbę zatrzymania, kierowca zaczął uciekać.

- W trakcie ucieczki kierujący wyrzucił przez okno swojego auta sejf z gotówką oraz telefon komórkowy. Szybko został zatrzymany. W trakcie przeszukania auta funkcjonariusze znaleźli w nim młot, a także tablice rejestracyjne pochodzące z kradzieży - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

ZOBACZ: 16-latek gnał na rowerze autostradą. Wyprzedził zszokowanych policjantów

Policjanci zabezpieczyli również telefon komórkowy, a także sejf, w którym było 80 tys. zł.

Nie zatrzymał się do kontroli. Był poszukiwany w związku z próbą zabójstwa

Uciekinierem okazał się być 24-letni mieszkaniec województwa małopolskiego, który jest poszukiwany przez stołecznych policjantów ze Śródmieścia i z Zielonki.

Sierż. szt. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej policji poinformował, że mężczyzna był poszukiwany w związku z wydarzeniem z ubiegłego roku w jednym z prestiżowych hoteli.

ZOBACZ: Tragiczne odkrycie na Podhalu. Ciała matki i syna, "brak śladów obrażeń"

- 24-latek wszedł tam z nożem w ręku i pewnym krokiem skierował się w stronę jednego z gości hotelowych, którego usiłował zabić. W wyniku szarpaniny pokrzywdzony został ugodzony dwukrotnie nożem, co mogło spowodować nawet jego śmierć - przekazał.

Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował 24-latka na trzy miesiące.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Stoi po stronie oszustów". Emocje po wecie prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bp / polsatnews.pl