Wyrzucił z auta sejf wypełniony gotówką. Szalony pościg ulicami Tarczyna
Piaseczyńscy policjanci ruszyli w pościg za 24-latkiem, który nie zatrzymał się do kontroli. W trakcie ucieczki mężczyzna wyrzucił z auta sejf z 80 tys. zł. Po zatrzymaniu okazało się, że kierowca jest poszukiwany za próbę zabójstwa. Grozi mu dożywocie.
Do zdarzenia doszło podczas rutynowego patrolu policjantów z piaseczyńskiej drogówki w gminie Tarczyn. Uwagę służb przykuł Ford, który znacznie przekroczył prędkość. Gdy podjęto próbę zatrzymania, kierowca zaczął uciekać.
- W trakcie ucieczki kierujący wyrzucił przez okno swojego auta sejf z gotówką oraz telefon komórkowy. Szybko został zatrzymany. W trakcie przeszukania auta funkcjonariusze znaleźli w nim młot, a także tablice rejestracyjne pochodzące z kradzieży - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.
Policjanci zabezpieczyli również telefon komórkowy, a także sejf, w którym było 80 tys. zł.
Nie zatrzymał się do kontroli. Był poszukiwany w związku z próbą zabójstwa
Uciekinierem okazał się być 24-letni mieszkaniec województwa małopolskiego, który jest poszukiwany przez stołecznych policjantów ze Śródmieścia i z Zielonki.
Sierż. szt. Kacper Wojteczko ze śródmiejskiej policji poinformował, że mężczyzna był poszukiwany w związku z wydarzeniem z ubiegłego roku w jednym z prestiżowych hoteli.
- 24-latek wszedł tam z nożem w ręku i pewnym krokiem skierował się w stronę jednego z gości hotelowych, którego usiłował zabić. W wyniku szarpaniny pokrzywdzony został ugodzony dwukrotnie nożem, co mogło spowodować nawet jego śmierć - przekazał.
Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu nawet dożywocie. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował 24-latka na trzy miesiące.
