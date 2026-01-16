Patryk Jaki w programie "Gość Wydarzeń"

Polska

Grzegorz Kępka porozmawia w programie "Gość Wydarzeń" z wiceprezesem PiS Patrykiem Jakim. Transmisja programu od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.

Mężczyzna w granatowym garniturze i białej koszuli z czerwonym krawatem siedzi, patrząc w bok. W tle znajduje się ekran z widokiem nocnego miasta.
Polsat News
Patryk Jaki w "Gościu Wydarzeń"

W drugiej części programu gościem będzie wiceminister rolnictwa Adam Nowak (PSL).

 

Pozostałe odcinki "Gościa Wydarzeń" można obejrzeć TUTAJ.

 

Dawid Kryska / polsatnews.pl
