Na oficjalnej stronie internetowej miasta Jelenia Góra pojawiło się ostrzeżenie o kodach QR na naklejkach, które pojawiły się na przystankach komunikacji miejskiej. Jak napisano w komunikacie, mają one sugerować "możliwość sprawdzenia godziny przyjazdu autobusu po zeskanowaniu kodu".

Niebezpieczne kody QR - Jelenia Góra ostrzega

Jeleniogórski magistrat ostrzega - zeskanowanie tych kodów może doprowadzić do utraty danych lub pieniędzy.

"Zeskanowanie takiego kodu QR może przekierować użytkownika na stronę internetową, która nalicza opłaty lub może prowadzić do innych niepożądanych konsekwencji, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa danych" - napisano w komunikacie.

Podobne ostrzeżenie wystosował także Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze.

"Na przystankach pojawiły się fałszywe naklejki z kodem QR informujące o możliwości sprawdzenia godziny przyjazdu autobusu po zeskanowaniu kodu. Prosimy o czujność i niekorzystanie, gdyż kod QR kieruje na stronę, która może naliczyć opłaty" - przekazano.

Quishing - metoda oszustów

Pojawił się też apel urzędników do mieszkańców oraz osób korzystających z komunikacji miejskiej o nieskanowanie nieznanych kodów QR umieszczonych na przystankach, korzystanie wyłącznie z oficjalnych aplikacji i stron internetowych operatora komunikacji miejskiej, a także zgłaszanie służbom lub urzędowi miasta zauważonych fałszywych naklejek.

Jelenia Góra zapewnia, że służby na bieżąco sprawdzają zgłoszenia i działają w celu usunięcia oznaczeń, mogących doprowadzić do dużych szkód.

To nie pierwsza tego typu sytuacja - w Krakowie w 2023 roku na parkometrach pojawiły się naklejki, mające rzekomo przekierować do strony służącej do kupna biletów. Krakowska Administracja Skarbowa ostrzegała też o fałszywych mandatach z kodem QR i nagłówkiem "Wezwanie do zapłaty", zostawianymi za wycieraczkami samochodów.

Przestępcy do wyłudzania w ten sposób danych i pieniędzy wykorzystują tzw. quishing, czyli oszustwo polegające na preparowaniu kodów QR, służących kradzieżom internetowym.

"Co może się stać jeśli zeskanujemy 'podrobiony' kod? Zostaniemy przekierowani na fałszywą stronę znanej marki, banku czy też innej instytucji, która została stworzona do próby wykradzenia danych użytkowników, albo na nasze urządzenie zostanie pobrany zainfekowany plik, mogący wyrządzić bardzo wiele szkód" - ostrzega na swojej stronie Ministerstwo Cyfryzacji.

