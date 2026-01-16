Nietypowa licytacja Donalda Tuska na WOŚP. "Nówki sztuki, nieśmigane"
Donald Tusk przekazał na aukcję charytatywną złote buty do gry w piłkę nożną ze swoim imieniem i nazwiskiem. O inicjatywie poinformował w mediach społecznościowych. Oprócz korków do wygrania jest także spotkanie z premierem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
- Czas znowu zdjąć buty z korka z kołka, ale spokojnie. Nie wracam do kariery piłkarskiej - powiedział w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Donald Tusk.
ZOBACZ: Siemoniak zdziwiony słowami rzecznika prezydenta. "Spotkanie miało klauzulę"
Premier zapowiedział tym samym udział w aukcji, której zysk zostanie przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. - Te złote korki, nówki sztuki nieśmigane, to prezent od moich przyjaciół. Są dla mnie bardzo cenne i dlatego postanowiłem przekazać te złote korki na aukcję WOŚP - podkreślił.
Politycy grają z WOŚP. Nietypowa licytacja Tuska
Tusk zapowiedział także, że zwycięzca licytacji, oprócz wyjątkowych złotych korków, wygra także spotkanie z premierem w Kancelarii Premiera Rady Ministrów.
- Spędzimy czas razem, w tej sali, w fotelu, w którym siedział kiedyś Obama i król Karol. (...) Wypijemy kawę, będą ciastka i porozmawiamy - zapowiedział Tusk.
ZOBACZ: Nowe informacje po cyberatakach. Tusk: Polska się obroniła
Oprócz Donalda Tuska w tym roku udział w licytacjach WOŚP zapowiedzieli także minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który ze zwycięzcą zje obiad, na który będzie składał się tradycyjny żurek, panierowany schab oraz deser niespodzianka.
W tym roku wylicytować można także przejażdżkę rowerową z Radosławem Sikorskim, obiad oraz zwiedzanie Parlamentu RP z senatorem Tomaszem Grodzkim, a także tęczową flagę, którą Magdalena Biejat przejęła podczas debaty w Końskich.
