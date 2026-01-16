Do awarii X doszło około godziny 16. Problemy z platformą występowały zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i w aplikacji na urządzenia mobilne.

Po godzinie 17.00 część funkcji platformy zostało przywróconych, jednak nadal nie działa ona w pełni poprawnie.

W serwisie DownDetector, w którym raportowane są awarie i przestoje usług online, popołudniu pojawiło się już kilka tysięcy zgłoszeń od zaniepokojonych użytkowników.

Pochodziły one z różnych krajów, więc awaria miała charakter globalny. Około godziny 17.30 serwis zaczął funkcjonować w pełni poprawnie, a zgłaszane awarie mają sporadyczny charakter.

