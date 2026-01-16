Globalna awaria X. Serwis Elona Muska miał problemy
Popołudniu nie działała część funkcji w serwisie X, znanym dawniej jako Twitter. Był oto spowodowane ogromną globalną awarią, która uniemożliwia użytkownikom dostęp do platformy należącej do Elona Muska. Strona się nie ładowała się i nie można było umieszczać nowych wpisów.
Do awarii X doszło około godziny 16. Problemy z platformą występowały zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i w aplikacji na urządzenia mobilne.
Po godzinie 17.00 część funkcji platformy zostało przywróconych, jednak nadal nie działa ona w pełni poprawnie.
W serwisie DownDetector, w którym raportowane są awarie i przestoje usług online, popołudniu pojawiło się już kilka tysięcy zgłoszeń od zaniepokojonych użytkowników.
Pochodziły one z różnych krajów, więc awaria miała charakter globalny. Około godziny 17.30 serwis zaczął funkcjonować w pełni poprawnie, a zgłaszane awarie mają sporadyczny charakter.
