Globalna awaria X. Serwis Elona Muska miał problemy

Świat

Popołudniu nie działała część funkcji w serwisie X, znanym dawniej jako Twitter. Był oto spowodowane ogromną globalną awarią, która uniemożliwia użytkownikom dostęp do platformy należącej do Elona Muska. Strona się nie ładowała się i nie można było umieszczać nowych wpisów.

Logo platformy X wyświetlone na ekranie laptopa i smartfona.
AP/Rick Rycroft
Awaria platformy X globalnym problemem, zgłoszenia z całego świata

Do awarii X doszło około godziny 16. Problemy z platformą występowały zarówno w wersji przeglądarkowej, jak i w aplikacji na urządzenia mobilne.

 

Po godzinie 17.00 część funkcji platformy zostało przywróconych, jednak nadal nie działa ona w pełni poprawnie.

 

W serwisie DownDetector, w którym raportowane są awarie i przestoje usług online, popołudniu pojawiło się już kilka tysięcy zgłoszeń od zaniepokojonych użytkowników.

 

Pochodziły one z różnych krajów, więc awaria miała charakter globalny. Około godziny 17.30 serwis zaczął funkcjonować w pełni poprawnie, a zgłaszane awarie mają sporadyczny charakter.

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: "Zbyt kosztowne politycznie". Ekspert o zamiarach Trumpa wobec Grenlandii
Dawid Kryska / polsatnews.pl
Czytaj więcej
AWARIAELON MUSKŚWIATTWITTERX

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 