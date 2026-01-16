"Pierwszy weekend zimowych ferii tuż przed nami!" - przypomina IMGW. Okazuje się, że choć będzie spokojnie, to zrobi się bardzo zimno, i to na długo. O tym, na co powinniśmy uważać nie tylko w najbliższy weekend, lecz także w kolejnych dniach, opowiedziała synoptyk Agnieszka Prasek, rzecznik Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wracają mrozy na poziomie -20 stopni. To jeszcze nie koniec

Przez kilka ostatnich dni doświadczaliśmy zdecydowanej odwilży. Strefa ciepłego powietrza wędrowała z zachodu i objęła niemal cały kraj, pozostawiając duże mrozy praktycznie tylko na północnym wschodzie.

Teraz sytuacja się zmieni. Rozległy wyż Christian zaczął już wypychać ciepłą masę z powrotem na zachód, a mrozy ogarniają kolejne tereny. W najbliższym czasie nad nasz kraj "napłynie arktyczna masa powietrza" - nie ma wątpliwości specjalistka.

WXCHARTS Nad Polskę nadciągają silne mrozy, ostrzega IMGW. Pierwsza fala dotrze do naszego kraju w najbliższy weekend

Według synoptyczki może się zdarzyć, że w ciągu najbliższych nocy lokalnie temperatura może spadać "poniżej -20 stopni". Dotyczy to terenów głównie na północnym wschodzie. Takie mrozy mogą wystąpić, jeśli noc będzie odpowiednio pogodna, bezwietrzna i bezchmurna.

IMGW Nad Polskę nadciągają siarczyste mrozy, synoptycy IMGW ostrzegają przed spadkiem temperatury

Ta fala chłodu swoim zasięgiem z czasem obejmie również zachodnią Polskę, w której obecnie jest najcieplej. Choć w większości regionów w najbliższych dniach będzie mroźnie, to miejscami na południowym zachodzie może być nawet do około sześciu stopni ciepła. Z czasem jednak również tam dotrze mróz, także za dnia.

Pogoda na ferie zimowe 2026. Będą mrozy, potem sypnie śnieg

Od weekendu na dłużej zostanie z nami bardzo przyjemna - nie licząc mrozów - przeważnie słoneczna i bezchmurna pogoda. Ujemne temperatury swoim zasięgiem obejmą cały kraj i wyniosą przeważnie od -5 do -8, -9 stopni Celsjusza.

Takie prognozy to dobra wiadomość dla tych, którzy zaplanowali wyjazd na ferie zimowe i chcą udać się na przykład w góry lub Warmię czy Mazury. Tam, dzięki utrzymującym się cały czas niższym temperaturom, śniegu powinno być odpowiednio dużo.

IMGW Odwilż nie utrzymała się zbyt długo we wschodniej połowie kraju, więc tam grubość pokrywy śnieżnej wciąż będzie stosunkowo duża

W pierwszym terminie, czyli od 19 stycznia do 1 lutego, przerwę szkolną mają uczniowie z województw:

mazowieckiego ;

; pomorskiego ;

; podlaskiego ;

; świętokrzyskiego ;

; warmińsko-mazurskiego.

Z czasem warunki zaczną się poważniej zmieniać. Jeśli sprawdzą się obecne prognozy, to mniej więcej od połowy przyszłego tygodnia być może przyjdzie nam się ponownie zmagać ze śnieżycami.

W swojej prognozie Agnieszka Prasek nie wyklucza, że pod koniec przyszłego tygodnia zrobi się bardziej pochmurnie i znowu popada śnieg.

Początkowo intensywniejszych opadów można się spodziewać wtedy na wschodzie, jednak z czasem będzie ich coraz więcej również w centrum i potem także w zachodniej Polsce.

Śnieżycom może towarzyszyć kolejna fala ochłodzenia, której można się spodziewać pod koniec przyszłego tygodnia. Jeśli najnowsza prognoza się sprawdzi, to niewykluczone, że nocami w rejonie Suwalszczyzny i Podlasia znowu będziemy mieli do czynienia z mrozem przekraczającym próg -20 stopni.

WXCHARTS Kolejna znaczna anomalia temperatur może dotrzeć do naszego kraju pod koniec przyszłego tygodnia. Znów miejscami może być -20 stopni Celsjusza

Na potwierdzenie tych obliczeń trzeba jednak będzie jeszcze poczekać. Prognoza na tak odległy termin może się jeszcze znacząco zmienić. Najlepiej sprawdzają się te prognozy, które obejmują okres nie dłuższy niż tydzień.

