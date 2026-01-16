Co z wyborami w Polsce 2050? Nowe informacje z partii

"Dzisiejsze posiedzenie Rady Krajowej zrealizowało 7 z 11 punktów porządku obrad, w tym wybór członka Krajowej Komisji Wyborczej oraz członka Krajowej Komisji Rewizyjnej. Podjęto również decyzję, że rozpatrzeniem protestów dotyczących wyborów Przewodniczącego Partii zajmie się Rada Krajowa. Po godz. 23 ogłoszono przerwę w obradach do poniedziałku, do godz. 18:00" - napisał Skonieczka w mediach społecznościowych.

Polska 2050 podjęła decyzję o złożeniu zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Chodzi o głosowanie, które miało wyłonić nową przewodniczącą partii. "Z dużym prawdopodobieństwem miała miejsce zewnętrzna próba ingerencji w wewnętrzny proces wyborczy" - poinformowano.

Artykuł aktualizowany.

W pierwszej turze głosowania na szefa partii oddano 656 głosów. Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz poparło 277 członków partii, a Paulina Hennig-Kloska zdobyła 131 głosów - te dwie polityczki znalazły się w drugiej turze wyborów.

Kandydaci, którzy nie weszli do drugiej tury – czyli Ryszard Petru, Rafał Kasprzyk i Joanna Mucha – zadeklarowali poparcie Hennig-Kloski.

Walka o przywództwo w partii Polska 2050. Szymon Hołownia odszedł ze stanowiska

Szymon Hołownia który był liderem i założycielem ugrupowania, pod koniec września poinformował, że nie będzie ponownie ubiegał się o funkcję przewodniczącego partii. Później ogłosił, że stara się o funkcję Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie na stanowisko to został wybrany były prezydent Iraku – Barham Ahmed Salih.

ZOBACZ: Szymon Hołownia przegrał walkę stanowisko w ONZ. "Mam plan na starość"

W wyborach parlamentarnych w 2023 roku partia wystartowała w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym jako Trzecia Droga, zdobywając 14,4 proc. głosów. Trzecia Droga została rozwiązana w czerwcu 2025 r. Od tej pory Polska 2050 i PSL są analizowane w sondażach oddzielnie.

Polska 2050 bez teki wicepremiera? Pełczyńska-Nałęcz mówiła o "wewnętrznej przemocy"

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w programie "Polityczny WF z gościem" stwierdziła, że jeśli po zakończeniu partyjnych wyborów "nie będzie stanowiska wicepremiera", uzna to za "bardzo głośne i wyraziste pokazanie, jak ta koalicja jest zarządzana i jak działa największy koalicjant".

ZOBACZ: Minister o miejscu Polski w UE. "Dużo propozycji nie jest dla nas korzystnych"

Minister funduszy i polityki regionalnej dodała też, że konsekwencje tej decyzji dotkną najbardziej "dużego koalicjanta". - My z powodu "stołka" z koalicji nie wyjdziemy - zaznaczyła. - Natomiast jeżeli ta koalicja nie jest oparta na dialogu, a na wewnętrznej przemocy, to ona nie może działać efektywnie. Odpowiedzialność za skuteczność całej koalicji jest zawsze na największym koalicjancie - stwierdziła.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni