Zwrot w Polsce 2050 przed wskazaniem lidera. Szef komisji wyborczej podał się do dymisji

- Zrezygnował z powodów osobistych, nic mi o tym nie wiadomo, by miało to coś wspólnego (z unieważnionymi wyborami - red.) – powiedział PAP Sitnik.

Dodał, że obecnie nie ma kandydatów na jego stanowisko oraz że pozostali członkowie komisji nie zamierzają rezygnować, bo "nie mają powodu, żeby rezygnować".

Wybory w Polsce 2050. Problemy podczas głosowania

W poniedziałek ponad 800 uprawnionych działaczy Polski 2050 wybierało w drugiej turze liderkę ugrupowania. O stanowisko ubiegały się minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz oraz szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

Głosowanie to zostało jednak unieważnione z powodu problemów technicznych, a sprawa została zgłoszona do ABW oraz Prokuratury Krajowej.

W piątek Rada Krajowa partii ma zdecydować, czy powtórzyć drugą turę wyborów przewodniczącego Polski 2050, czy przeprowadzić całą procedurę wyborczą od początku. Jeśli anulowane zostaną całe wybory, możliwe będzie ponowne ubieganie się Szymona Hołowni o to stanowisko. Pytany o to we wtorek były marszałek Sejmu nie wykluczył, że zgłosi swoją kandydaturę. - Jeżeli się okaże, że to będzie rozwiązanie, które ma pomóc Polsce 2050, to ja się od żadnego rozwiązania uchylał nie będę - mówił

Jako pierwszy o rezygnacji szefa komisji wyborczej Polski 2050 informował Onet.

