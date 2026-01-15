Zbigniew Bogucki w programie "Gość Wydarzeń"
W czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.
W drugiej części programu gościem będzie wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy Dariusz Standerski.
