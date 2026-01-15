Zbigniew Bogucki w programie "Gość Wydarzeń"

W czwartkowym wydaniu programu "Gość Wydarzeń" Marek Tejchman porozmawia z szefem Kancelarii Prezydenta Zbigniewem Boguckim. Transmisja od godz. 19:15 w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24, Interii oraz na polsatnews.pl.

Mężczyzna w garniturze i okularach, siedzący na tle nocnej panoramy miasta.
Zbigniew Bogucki w programie "Gość Wydarzeń"

W drugiej części programu gościem będzie wiceminister cyfryzacji z Nowej Lewicy Dariusz Standerski. 

 

Maria Kosiarz / polsatnews.pl
