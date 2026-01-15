Trump wskazał "winnego", dosadna reakcja Tuska. "Wszyscy o tym wiecie"

"To Rosja odrzuciła plan pokojowy przygotowany przez USA, a nie Wołodymyr Zełenski" - przypomniał premier Donald Tusk. Kilka godzin wcześniej prezydent USA Donald Trump ocenił, że to przywódca Ukrainy jest "przeszkodą" do zawarcia układu pokojowego.

"Jedyną rosyjską odpowiedzią (na porozumienie pokojowe - red.) były dalsze ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest wzmocnienie presji na Rosję. I wszyscy o tym wiecie" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.

 

 

Wkrótce więcej informacji...

 

Paweł Basiak / polsatnews.pl
