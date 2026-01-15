Trump wskazał "winnego", dosadna reakcja Tuska. "Wszyscy o tym wiecie"

"Jedyną rosyjską odpowiedzią (na porozumienie pokojowe - red.) były dalsze ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest wzmocnienie presji na Rosję. I wszyscy o tym wiecie" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.

It is Russia who rejected the peace plan prepared by the US, not @ZelenskyyUa. The only Russian response were further missile attacks on Ukrainian cities. This is why the only solution is to strengthen pressure on Russia. And you all know it. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 15, 2026

