Trump wskazał "winnego", dosadna reakcja Tuska. "Wszyscy o tym wiecie"
Świat
"To Rosja odrzuciła plan pokojowy przygotowany przez USA, a nie Wołodymyr Zełenski" - przypomniał premier Donald Tusk. Kilka godzin wcześniej prezydent USA Donald Trump ocenił, że to przywódca Ukrainy jest "przeszkodą" do zawarcia układu pokojowego.
"Jedyną rosyjską odpowiedzią (na porozumienie pokojowe - red.) były dalsze ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest wzmocnienie presji na Rosję. I wszyscy o tym wiecie" - napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk.
Wkrótce więcej informacji...
