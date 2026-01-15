Tragiczne odkrycie na Podhalu. Ciała matki i syna, "brak śladów obrażeń"

O śmierci policję powiadomiła rodzina, która zaniepokoiła się przedłużającym brakiem kontaktu. Po dotarciu na miejsce funkcjonariusze odnaleźli w domu jednorodzinnym we wsi Bańska Niżna pod Nowym Targiem dwa ciała.

ZOBACZ: Tragedia w Małopolsce, znaleziono trzy ciała. Zatrzymano 25-latka



Rzecznik prasowy nowotarskiej policji potwierdził w rozmowie z Interią, że zmarli to 81-letnia kobieta i jej 52-letni syn. Wstępnie służby wykluczyły możliwość zatrucia czadem. Policjanci, którzy dotarli na miejsce, dysponowali bowiem detektorem.

Tragedia na Podhalu. Policja odnalazła dwa ciała w domu jednorodzinnym

- Okoliczności śmierci zostaną wyjaśnione podczas autopsji - przekazał asp. szt. Łukasz Burek z KPP w Nowym Targu. Oficer prasowy potwierdził, że udział osób trzecich został wykluczony. Na ciałach nie odnaleziono także żadnych śladów obrażeń.

Służby otrzymały informację o tragedii od rodziny zmarłych. To jej członkowie odnaleźli ciała po tym, jak przez dłuższy czas ze zmarłymi nie udawało się nawiązać kontaktu.

ZOBACZ: Tragedia na weselu w Tarnobrzegu. Nie żyje 56-latek



Policja zabezpieczyła posesję i dom jednorodzinny, w którym znaleziono ciała. Na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza, której zadaniem było zgromadzenie na miejscu dowodów pozwalających ustalić okoliczności śmierci.

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni