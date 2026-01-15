Posiedzenie aresztowe ws. Zbigniewa Ziobry odroczone

Niejawne posiedzenie ws. aresztu dla Zbigniewa Ziobry rozpoczęło się o godz. 10:00. Śledczy wnioskowali o nie w związku z obawą o możliwość utrudniania przez byłego ministra śledztwa dotyczącego Funduszu Sprawiedliwości.

Posiedzenie zakończyło się kilka minut przed godziną 15. - Sąd postanowił odroczyć posiedzenie do 5 lutego z powodu wniosku o wyłączenie sędziego - przkekazał mec. Bartosz Lewandowski, obrońca Ziobry.

Według adwokatów sędzia należała do stowarzyszenia sędziów Iustitia i wyrażała jednoznaczne opinie w sprawie poglądów politycznych podejrzanego, w związku z czym nie mogła orzekać w sposób bezstronny.

Mec. Lewandowski wskazał również, że obróncom nie udostępniono pełnego materiału. - Protokoły, które były przywoływane przez prokuraturę w tej sprawie nie zawierały załączników, to uniemożliwia obronie skonfrontowanie dowodów - wskazał.

- Istnieją materiały bardzo korzystne dla naszego kilneta, świadczące o jego niewinności. Jednak prokurator nie przedstawia ich we wniosku - dodał. Chodzi m.in. o zeznania urzędniczek, których proces ma ruszyć 21 lutego.

Śledztwo ws. Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura wnioskowała o areszt dla Zbigniewa Ziobry

Prokuratura Krajowa, której zespół śledczy nr 2 prowadzi postępowanie dotyczące m.in. ustawiania konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, chce, by Ziobro trafił do aresztu na trzy miesiące. Sprawą zajmowała się sędzia Agnieszka Prokopowicz, która 22 grudnia 2025 r. odroczyła posiedzenie do 15 stycznia 2026 r. z powodu - jak podał sąd - omyłkowego niedołączenia przez prokuraturę materiałów niejawnych do wniosku o areszt byłego ministra.

Według adwokatów Ziobry materiały niejawne dotyczą - jak to ujęli - "kluczowego zarzutu" związanego z umową między Ministerstwem Sprawiedliwości a CBA o powierzenie środków. W ich ocenie materiały te, korzystne dla Ziobry, powinny być znane sądowi, a prokurator pozbawił go możliwości zapoznania się z nimi (we wniosku o areszt prokuratura zarzuca Ziobrze m.in. nielegalne przekazanie CBA z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus).

W tym tygodniu obrońcy poinformowali też, że prokuratura odmówiła im dostępu do tych materiałów niejawnych, co uniemożliwia powołanie się na nie podczas posiedzenia aresztowego. Wskazali, że te same materiały są wykorzystywane w postępowaniu przeciwko byłemu wiceszefowi MS posłowi PiS Michałowi Wosiowi, którego prokuratura oskarżyła również o nielegalne przekazanie pieniędzy na Pegasusa, mimo że Woś miał wiedzieć, że CBA nie spełniało warunków do uzyskania takiego wsparcia finansowego.

Co dalej ze Zbigniewem Ziobrą? Prokuratura zapowiada list gończy

Prokuratura, uzasadniając wniosek o tymczasowe aresztowanie Ziobry, wskazała na realne ryzyko jego niestawiennictwa, ucieczki, ukrywania się oraz matactwa procesowego. Wskazała też, że z natury i specyfiki zarzucanej mu działalności - obejmującej m.in. możliwość niszczenia dokumentów, uzgadniania treści zeznań czy uprzedzania współsprawców o czynnościach organów - wynika jego zdolność do podejmowania działań w celu utrudniania postępowania i unikania odpowiedzialności.

Jak informował wcześniej prok. Piotr Woźniak, w przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku prokuratury, za Ziobrą zostanie wydany list gończy i na jego podstawie zostaną uruchomione dalsze poszukiwania Ziobry na terenie kraju. Jeżeli w toku tych działań służby ustalą, że Ziobro nie przebywa na terytorium Polski, kolejnym etapem ma być uruchomienie poszukiwań na podstawie europejskiego nakazu aresztowania.

Obecnie Ziobro objęty jest azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu ubiegłego roku. Ponadto - jak poinformował jeden z obrońców Ziobry, adw. Bartosz Lewandowski - Ziobro ma otrzymać dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, co ma umożliwić byłemu ministrowi przemieszczanie się. Dokument ten nie daje jednak dodatkowej ochrony przed krajowymi czy międzynarodowymi nakazami aresztowania, w tym ENA.

