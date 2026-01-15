Wskaźniki zaprezentowane przez Komisję Europejską dotyczą danych z pięciu lat i nie pozostawiają złudzeń. W ostatnim czasie Polska najlepiej w całej Unii poradziła sobie z ograniczeniem liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. W 2024 r. było 1896 zabitych, podczas gdy jeszcze w 2019 r. 2909. Oznacza to spadek o około 35 proc.

Jest bezpieczniej na drogach. Polska wyróżnia się w Unii Europejskiej

Podium uzupełniają Słowenia i Litwa (po ok. –33 proc.), natomiast w Estonii (+33 proc.) i Irlandii (+22 proc.) odnotowano największe pogorszenie sytuacji. Średnia dla całej Unii Europejskiej spadła o 12 proc. Poprawa bezpieczeństwa na krajowych jezdniach nie uszła uwadze politykom.

Niedawno pojawiły się kolejne informacje wskazujące, że zasadniczo uczestnicy ruchu zachowują się coraz rozsądniej. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opublikowało w styczniu 2026 r. wstępne dane za ubiegły rok.

Wynika z nich, że w minionych 12 miesiącach doszło do 21 000 wypadków drogowych. Stanowi to spadek o 2,4 proc. względem 2024 r. O ile rannych w tych zdarzeniach było ledwie nieznacznie mniej (0,3 proc.), to liczba zabitych zatrzymała się na 1 651 osobach. A to już aż 12,9 proc. w dół. Na podstawie policyjnych statystyk był to najmniej tragiczny rok w historii na polskich drogach.

Polska liderem w Unii Europejskiej w ograniczaniu liczby ofiar wypadków drogowych

Mundurowi podkreślają jednak, że nie istnieje akceptowalny poziom śmiertelnych wypadków. Zapowiedziano realizację dalszych działań, które mają podtrzymać pozytywną tendencję.

"Prowadzone kontrole, działania prewencyjne oraz szeroko zakrojona profilaktyka przynoszą wymierne efekty" - zaznaczyła Komenda Główna Policji w komunikacie z 13 stycznia 2026 roku.

Jednocześnie dane pokazują, że brawura wciąż pozostaje istotnym problemem. Odnotowano ponad 2,5 mln przypadków przekroczenia dopuszczalnej prędkości, czyli o 3,8 proc. więcej niż rok wcześniej. W 26 507 przypadkach kierujący jechali w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h za szybko, co oznacza wzrost o 1,3 proc.

Zaostrzone przepisy. Czy będzie jeszcze mniej wypadków?

Raport pokazuje jasno, że jest lepiej, ale wciąż są elementy do poprawy. Stąd kolejne zmiany przepisów drogowych. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym z 2025 r. wprowadza w tym roku kilka modyfikacji wymierzonych w kierowców stwarzających zagrożenie. Będą to m.in.:

zatrzymywanie prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h na jednojezdniowych drogach dwukierunkowych poza obszarem zabudowanym

ograniczenie możliwości redukcji punktów karnych

cofanie uprawnień złapanym na jeżdżeniu w okresie, gdy zatrzymano im prawo jazdy

Na mniejszą liczbę dramatów powinna się też przełożyć decyzja o wprowadzeniu obowiązku używania kasków ochronnych przez dzieci i młodzież do 16. roku życia, kierujące rowerami, hulajnogami elektrycznymi oraz innymi urządzeniami transportu osobistego. Zmiana ta jest realizacją rekomendacji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i ma ograniczyć skalę urazów głowy, które dziś należą do najczęstszych obrażeń w wypadkach z udziałem najmłodszych uczestników ruchu.

Jak można przeczytać w aktualnościach Ministerstwa Infrastruktury:

"W przestrzeni publicznej widzimy coraz więcej coraz młodszych użytkowników hulajnóg czy rowerów elektrycznych lub innych urządzeń transportu osobistego. Oni dziś nie mają obowiązku korzystania z kasków ochronnych, choć jest to zalecane ze względów bezpieczeństwa. Rozwojowi mobilności i postępowi technologicznemu musi jednak towarzyszyć prawo nadążające za zmieniającą się rzeczywistością. Dlatego cieszy mnie, że jesteśmy na ostatniej prostej do celu, którym jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza najmłodszych Polaków" - tłumaczył minister Dariusz Klimczak.

