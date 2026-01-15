Nowe informacje po cyberatakach. Tusk: Polska się obroniła

Po spotkaniu z przedstawicielami służb specjalnych, polskich służb i spółek energetycznych, a także reprezentantami resortu energetyki Donald Tusk zorganizował konferencję, podczas której opowiedział o tematach poruszonych w czasie rozmów. Główną kwestią były cyberataki na polską infrastrukturę energetyczną, do których doszło pod koniec ubiegłego roku.

- Zaatakowano punktowo niektóre miejsca, w tym na przykład dwie elektrociepłownie i te ataki były wymierzone w ten system, który umożliwia zarządzanie prądom pochodzącym z OZE - mówił premier, podkreślając, że działania te nie groziły "destabilizacją całego systemu czy blackoutem w Polsce".

Cyberataki na polską infrastrukturę energetyczną. Tusk zabrał głos

- Ten atak praktycznie nie doprowadził do żadnych negatywnych konsekwencji. Więc mogę powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy tego czasu i że polski system energetyczny jest na tyle, na ile to jest możliwe we współczesnym świecie, bezpieczny przeciw tego typu ingerencjom czy atakom, ale nie możemy lekceważyć sygnałów. Nie ma twardych dowodów, ale wiele na to wskazuje, że te ataki były przygotowane przez grupy wprost związane z rosyjskimi służbami i nie chcę na ten temat spekulować - informował szef rządu.

Premier podkreślił jednocześnie, że "raczej" nie ma wątpliwości, co do tego, kto inspirował ataki. Przyznał też, że jeśli będą się one powtarzać, systemy zabezpieczające będą działać bez zarzutu. Dodał jednak, że przygotowywane będą kolejne rozwiązania mające na celu wsparcie obrony infrastruktury.

- Polska obroniła się przed próbami destabilizacji infrastruktury energetycznej. Ani przez chwilę nie była zagrożona infrastruktura krytyczna, czyli sieci przesyłowe, to co decyduje o bezpieczeństwie całego systemu - zadeklarował Donald Tusk.

Premier zaapeluje do prezydenta. Chodzi o ustawę w sprawie cyberbezpieczeństwa

Premier wskazał, że kończą się prace nad ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Stwierdził, że to sprawa dużej wagi, ponieważ zależy od tego bezpieczeństwo państwa. - Musimy to wszystko traktować bardzo poważnie. To jest nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, to nie jest tylko prąd i ciepło w naszych domach - przekonywał Tusk.

Dodał, że po przeprocedowaniu projektu w Sejmie, zwróci się do Senatu o niewprowadzanie poprawek. Temat ma zostać podniesiony także podczas czwartkowego spotkania z Karolem Nawrockim. - Tak się umówiliśmy z ministrami i z prezydentem Nawrockim, że dzisiaj dojdzie do spotkania dotyczącego bezpieczeństwa z moimi ministrami, żeby także przekazali ten gorący apel do prezydenta, aby w sprawie cyberbezpieczeństwa - a w tej ustawie istotna część to jest bezpieczeństwo energetyczne, które związane jest z cybernetyką - prezydent nie zwlekał i podpisał ustawę - mówił premier.

Tusk stwierdził, że w tej kwestii nie powinno być żadnych politycznych sporów. - Nie tylko chodzi tu o Rosję, ale generalnie o taką autonomizację i też polonizację, oczywiście, systemów cyberbezpieczeństwa. Jak wiecie państwo - o tym pogoda także nam mówi - zapotrzebowanie na energię w Polsce jest rekordowo wysokie. Ma na to wpływ też rozwój gospodarczy Polski i i właśnie niskie temperatury - powiedział.

Premier dodał, że pomimo prób ingerencji "ze strony prawdopodobnie ludzi związanych z obcym mocarstwem" 14 stycznia Polska osiągnęła rekordową, najwyższą produkcję energii w swojej historii.

