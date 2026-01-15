Narada z udziałem premiera. "Cyberataki na infrastrukturę krytyczną"

Polska

Trwa rozmowa premiera Donalda Tuska z udziałem m.in. niektórych ministrów i szefów służb. "Spotkanie dotyczy cyberataków na infrastrukturę energetyczną" - przekazał szef rządu na platformie X.

Grupa mężczyzn siedzi przy stole podczas spotkania, za nimi widoczne są flagi Polski i Unii Europejskiej.
Kancelaria Premiera
Spotkanie w Kancelarii Premiera

- W spotkaniu udział biorą m.in. minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, minister energetyki Miłosz Motyka, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, dyrektor NASK Radosław Nielek, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski i szefowie służb - przekazał Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka.

 

Również w czwartek z szefami służb spotka się prezydent Karol Nawrocki. Rozmowy odbędą się w Pałacu Prezydenckim.

Cyberataki na polską energetykę. Wicepremier potwierdza

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził 7 stycznia na antenie Polsat News, że w sylwestrową noc doszło do rekordowej liczby cyberataków na polską infrastrukturę energetyczną.

 

- Polska jest cały czas atakowana i w cyberprzestrzeni te ataki się nasilają. 2025 rok, już to wiemy, był rekordowy - odparł wicepremier i szef resortu cyfryzacji. Jak wyjaśnił, w porównaniu z 2024 było o 100 proc. więcej takich incydentów.

 

ZOBACZ: Krzysztof Gawkowski w programie "Gość Wydarzeń". Oglądaj od godz. 19:15

 

- Rzeczywiście, jeśli chodzi o sylwestra i ostatnie dni starego roku, mieliśmy olbrzymią liczbę ataków na systemy elektroenergetyczne państwa - dodał polityk Nowej Lewicy w "Gościu Wydarzeń".

 

Gawkowski podkreślił, że Polska obroniła się przed atakami i nie było przerw w dostawach prądu. Wskazał jednak, iż ich struktura pokazała, że przyszłości trzeba podejmować większe siły i środki do zabezpieczenia kraju.

 

 

Widziałeś coś ważnego? Przyślij zdjęcie, film lub napisz, co się stało. Skorzystaj z naszej Wrzutni

WIDEO: Burza wokół gestu Nawrockiego. "Prezydent nie wiedział"
Mateusz Balcerek / polsatnews.pl
Czytaj więcej
DONALD TUSKENERGETYKANASKPOLSKAPREMIERSŁUŻBYTOMASZ SIEMONIAK

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi newsami?

Jesteśmy w aplikacji na Twój telefon. Sprawdź nas!

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store
Pobierz z HUAWEI AppGallery

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 