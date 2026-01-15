- W spotkaniu udział biorą m.in. minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, minister energetyki Miłosz Motyka, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, dyrektor NASK Radosław Nielek, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski i szefowie służb - przekazał Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka.

Również w czwartek z szefami służb spotka się prezydent Karol Nawrocki. Rozmowy odbędą się w Pałacu Prezydenckim.

Cyberataki na polską energetykę. Wicepremier potwierdza

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski potwierdził 7 stycznia na antenie Polsat News, że w sylwestrową noc doszło do rekordowej liczby cyberataków na polską infrastrukturę energetyczną.

- Polska jest cały czas atakowana i w cyberprzestrzeni te ataki się nasilają. 2025 rok, już to wiemy, był rekordowy - odparł wicepremier i szef resortu cyfryzacji. Jak wyjaśnił, w porównaniu z 2024 było o 100 proc. więcej takich incydentów.

- Rzeczywiście, jeśli chodzi o sylwestra i ostatnie dni starego roku, mieliśmy olbrzymią liczbę ataków na systemy elektroenergetyczne państwa - dodał polityk Nowej Lewicy w "Gościu Wydarzeń".

Gawkowski podkreślił, że Polska obroniła się przed atakami i nie było przerw w dostawach prądu. Wskazał jednak, iż ich struktura pokazała, że przyszłości trzeba podejmować większe siły i środki do zabezpieczenia kraju.

