Tak rosły ceny w Polsce. GUS podał najnowsze dane o inflacji

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2025 r. wzrosły rdr o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny nie zmieniły się - podał Główny Urząd Statystyczny.

W czwartek GUS opublikował najnowsze dane dotyczące wzrostu cen usług i towarów konsumpcyjnych w grudniu 2025 roku oraz ogółem w 2025 roku, a także raport w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów w 2025 roku.

 

Inflacja CPI w grudniu wyniosła rok do roku 2,4 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. W stosunku do ubiegłego miesiąca wskaźnik ten nie uległ zmianie.

 

Wcześniej, w szybkim szacunku, GUS podawał, że CPI w grudniu wyniósł 2,4 proc. rdr i 0,0 proc. mdm. Całorocznie wskaźnik CPI w 2025 r. wyniósł 3,6 proc. rdr.

 

