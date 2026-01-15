IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami, powodującymi gołoledź dla ośmiu województw. Aktualne są ostrzeżenia hydrologiczne: II stopnia na Warmii i Mazurach i Podlasiu oraz I stopnia w woj. dolnośląskim.

Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed gołoledzią dotyczą województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Obowiązują do godz. 9 w czwartek.

Instytut poinformował, że marznące opady powodujące gołoledź będą występować jedynie punktowo i okresami. "Na znacznym obszarze objętym ostrzeżeniem temperatura gruntu jest lekko ujemna, co umożliwiłoby powstawanie gołoledzi w przypadku pojawiania się opadów mżawki. Taka możliwość występować będzie jedynie rano" - dodano.

Nadal obowiązują także ostrzeżenia hydrologiczne II stopnia przed wezbraniem rzek z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Ostrzeżenia te dotyczą rzek: Wel w woj. warmińsko-mazurskim (alert obowiązuje do godz. 12) oraz Pisa (alert do godz. 8) i Biebrza (alert do godz. 10) poniżej ujścia Netty w woj. podlaskim.

IMGW wydał również ostrzeżenie hydrologiczne I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody dot. rzeki Bóbr w woj. dolnośląskim. Obowiązuje ono do godz. 10 w czwartek.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia

Prognoza pogoda. Zima nie opuści Polski

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zachodnia oraz częściowo środkowa i południowo-wschodnia Europa oraz Skandynawia jest pod wpływem rozległego układu niżowego z głównym ośrodkiem nad północnym Atlantykiem. Pozostała część kontynentu jest w zasięgu wyżów.

Polska znajduje się na skraju niżu znad Atlantyku. Od południowego zachodu ku centrum przemieszcza się ciepły front atmosferyczny. Napływa powietrze polarne morskie, cieplejsze na zachodzie, jedynie krańce wschodnie pozostają w mroźnej masie powietrza polarnego kontynentalnego. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W czwartek będzie zachmurzenie duże z lokalnymi większymi przejaśnieniami. Miejscami na północnym wschodzie i wschodzie kraju oraz wysoko w Karpatach słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze okresami słabe opady deszczu lub mżawki oraz miejscami deszczu ze śniegiem; na południowym wschodzie i w centrum opady mogą marznąć i powodować gołoledź.

Temperatura maksymalna od -7 st.C, -5 st.C na północnym wschodzie, około 0 st.C w centrum, do 2 st.C, 4 st.C na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr słaby, na zachodzie chwilami umiarkowany i porywisty, południowo-wschodni i południowy, tylko początkowo na południowym wschodzie wiatr zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 55 km/h, może powodować zamiecie śnieżne.

Kierowcy muszą mieć się na baczności. Uwaga na gołoledź

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na południowym zachodzie bez opadów. Na pozostałym obszarze miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu, na północnym zachodzie początkowo także deszczu. Na krańcach południowych przejściowo możliwe opady marznące deszczu bądź mżawki powodujące gołoledź. Na zachodzie lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 m. Temperatura minimalna na znacznym obszarze od -4 st.C do 1 st.C, chłodniej na północnym wschodzie i krańcach wschodnich, od -11 st.C do -6 st.C. Wiatr słaby, na północy także umiarkowany i okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni.

W piątek spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. We wschodniej połowie kraju miejscami słabe opady śniegu, w centrum również deszczu ze śniegiem, a na wschodnim wybrzeżu deszczu. Rano na południu możliwe opady marznącej mżawki powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna od -7 st.C, -5 st.C na północnym wschodzie, około 0 st.C w centrum, do 4 st.C, 5 st.C na południowym zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu także dość silny, lokalnie porywisty, południowo-wschodni i wschodni, na zachodzie również południowy.

W Warszawie w czwartek będzie zachmurzenie duże. Słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, początkowo możliwe także opady marznące powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna 0 st.C. Wiatr słaby, zachodni skręcający na południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna -4 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni.

W piątek w stolicy spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 0 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

Trudne warunki na drogach. Pługopiaskarki wyjechały na ulice

Na wielu drogach krajowych i wojewódzkich Warmii i Mazur występuje błoto pośniegowe, więc kierowcy powinni zachować ostrożność - podały w czwartek rano służby drogowe. W zachodniej i centralnej części regionu obowiązuje nadal ostrzeżenie meteorologiczne o marznących opadach.

Nikola Jakubowska z GDDKiA w Olsztynie poinformowała, że błoto pośniegowe występuje na całej długości DK 59, DK 63, DK 65 i S61, a także m.in. na odcinkach trasy S22 od węzła Braniewo Północ do granicy państwa czy DK53 między Pasymiem a Szczytnem.

Według niej kierowcy powinni szczególnie uważać zwłaszcza w okolicach Ełku, bo tam dopiero niedawno zakończyły się opady śniegu. Jak zaznaczyła, wszystkie drogi krajowe są przejezdne, pracują 64 jednostki zimowego utrzymania. Na niektórych trasach, w tym całej S7, nawierzchnie są już czarne i mokre.

- Na drogach wojewódzkich występuje lokalna śliskość, zajeżdżona cienka warstwa śniegu i błoto pośniegowe albo koleiny - poinformowała Mariola Sasin z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

W całym regionie na drogach tej kategorii pracują 63 pługopiaskarki i inny sprzęt. Najwięcej - w okolicach Kętrzyna, gdzie wczesnym ranem były marznące opady i lekkie opady śniegu.

Zima opanowała Warszawę. Posypywarki na stołecznych ulicach

Z trudnymi warunkami na drogach mierzy się również Warszawa. Zarząd Oczyszczania Miasta poinformował, że w czwartek rano na stołeczne ulice wyjechały 42 posypywarki, które zajmują się ulicami, gdzie kursują miejskie autobusy. Akcja rozpoczęła się o godz. 6.40 i dotyczy 250 km dróg. ZOM zadeklarował, że przez całą dobę sprawdza stan nawierzchni jezdni i chodników i jeśli będzie taka potrzeba, zleci kolejne akcje.

Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada za ulice, którymi kursują autobusy miejskie; pozostałymi zajmują się m.in. urzędy dzielnic czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

