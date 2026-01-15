Umowa o Zakupie i Współpracy, mająca na celu umożliwienie szybkiego dostarczania zaopatrzenia i usług między ich siłami zbrojnymi, została zawarta kilka miesięcy po wejściu w życie przełomowego traktatu o wzajemnym dostępie między dwoma najbliższymi azjatyckimi sojusznikami Waszyngtonu.

Minister spraw zagranicznych Japonii, Toshimitsu Motegi, podpisał umowy w Manili podczas dziewięciodniowej wizyty na Bliskim Wschodzie i w Azji.

Japonia wesprze Filipiny. Chińskie zagrożenie w tle

Motegi i jego filipińska odpowiedniczka, Theresa Lazaro, ogłosili również przyznanie Filipinom oficjalnej pomocy w zakresie bezpieczeństwa w wysokości 6 milionów dolarów na sfinansowanie budowy obiektów do przechowywania pontonów o sztywnym kadłubie, przekazanych przez Japonię w celu wzmocnienia potencjału marynarki wojennej Manili.

Japonia wyraziła zaniepokojenie rosnącymi napięciami morskimi w Azji Wschodniej, sprzeciwiając się wszelkim jednostronnym próbom zmiany status quo i wspierając filipińskie bezpieczeństwo morskie w ramach szerszych, trójstronnych porozumień ze Stanami Zjednoczonymi.

"Sekretarz i ja potwierdziliśmy również wagę trójstronnej współpracy Japonii, Filipin i Stanów Zjednoczonych w obliczu coraz trudniejszego otoczenia strategicznego" - powiedział Motegi na wspólnej konferencji prasowej z Lazaro. Japonia poparła orzeczenie Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze z 2016 roku odrzucające rozległe roszczenia Chin dotyczące Morza Południowochińskiego, które z kolei Pekin odrzucił.

ZOBACZ: Chiny straszą "tajwańskim separatyzmem". Reakcja na sprzeciw wobec manewrów

Lazaro powiedział, że oba kraje uznają wartość promowania praworządności, w tym wolności żeglugi i przelotu, dodając, że Japonia pozostaje kluczowym partnerem strategicznym. Wizyta Motegiego ma miejsce w momencie, gdy Filipiny przejmują przewodnictwo w Stowarzyszeniu Narodów Azji Południowo-Wschodniej, a napięcia w Cieśninie Tajwańskiej rosną.

Tokio obawia się chińskiej agresji na Tajwan

Japonia ostrzegła, że ​​pokój i stabilność wokół Tajwanu mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa globalnego, a listopadowe wypowiedzi premier Sanae Takaichi, że chiński atak na Tajwan może wywołać japońską akcję militarną, wywołały gwałtowną reakcję Pekinu, w tym bojkot podróży i zakaz eksportu produktów podwójnego zastosowania.

Chiny roszczą sobie prawo do suwerenności nad Tajwanem, który znajduje się nieco ponad 100 km (60 mil) od terytorium Japonii, i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia kontroli nad wyspą.

ZOBACZ: "Zapłacą bolesną cenę". Pekin ostrzega Tokio, poszło o Tajwan

Tajwan odrzuca roszczenia Pekinu i twierdzi, że tylko naród Tajwanu może decydować o swojej przyszłości. Japonia rozpoczęła gigantyczną rozbudowę sił zbrojnych, aby przeciwdziałać rosnącej potędze i asertywności Pekinu w regionie.

